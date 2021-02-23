Bileşik Nedir? Kimyada Bileşiklerin Özellikleri Ve Formülleri Nelerdir?

Bileşikler, yapısında bulunan bağ türlerine göre, elementlerin yapısına göre. Meydana gelen bileşiğin özelliğine göre sınıflandırılırlar. Bileşikler; organik bileşikler ve anorganik bileşikler olmak üzere iki alt sınıfta incelenirler.

Bileşik Nedir?

Aynı tür atomun oluşturmuş olduğu maddelere element adı verilir. İki veya daha fazla sayıda atomun oluşturmuş olduğu topluluklara ise molekül adı verilmektedir. Bileşik, iki veya daha fazla türde elementin bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan saf maddelere ise bileşik adı verilmektedir. Bileşiklerin birçoğu moleküler yapılıdır. Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni bir kimyasal özellikte madde oluştururlar. Bu maddeler bileşiklerdir.

Kimyada Bileşiklerin Özellikleri ve Formülleri Nelerdir?

- En az iki farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşurlar.

- Bileşikler formüllerle gösterilirler.

- Saf maddelerdir.

- Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler.

- Ayırt edici özellikleri vardır.

- Kimyasal bağlar ile meydana gelirler.

- Bileşiklerin birbirleri ile gerçekleştirdikleri tepkimeler sonucunda yeni bileşikler oluşabilir.