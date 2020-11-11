Bilimde çığır açtı

Koç Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakülteleri ile ETH Zürih Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Metin Sitti, “Duvarları Yıkmak: Dünya Bilim Zirvesi’nin”, Mühendislik ve Teknoloji kategorisindeki “Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü”nün sahibi oldu. Zirvede, 111 ülkeden, 1000 aday, 10 farklı kategoride yarıştı. Prof. Dr. Metin Sitti ödülü, kablosuz küçük tıbbi robotlar, biyoesinli minyatür, yumuşak robotlar ve yapıştırıcılar gibi çeşitli araştırma alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle aldı.

İnsan vücudunda kablosuz tıbbi cihazların kullanımının önündeki engelleri yıktığını belirten Sitti, “Bu makineler minimal invazif işlemlerde kullanılıp hastalıkları erken evrede ve fazla yan etki oluşturmadan teşhis ve tedavi edebilir” dedi.