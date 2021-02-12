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    HaberlerEğitim Haberleri Bilimsel projeler aranıyor
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    12.02.2021 - 07:00 |

    Bilimsel projeler aranıyor

    Türkiye’deki fen bilimleri, matematik, yazılım-kodlama ve sosyal bilimlerin öğretimini desteklemek, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek amacıyla MEF Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Proje Yarışması düzenleniyor.

    Bilimsel projeler aranıyor

     

    Başvuruları 5 Mart’a kadar devam eden yarışmada tüm süreç çevrim içi  planlanıyor. Türkiye’deki resmi-özel ortaokulları ve resmi bilim sanat merkezlerinin 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın seçici kurulu MEF Fen ve Teknoloji Lisesi öğretmenlerinden oluşuyor. Yarışmada online sunumlara katılım hakkı kazanan projeler 16 Mart’ta ilan edilecek. Ödüllerin açıklanacağı tarih ise 12 Nisan.

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