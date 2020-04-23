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    HaberlerEğitim Haberleri Bilinçaltı Nasıl Yazılır? Bilinçaltı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bilinç Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:20 |

    Bilinçaltı Nasıl Yazılır? Bilinçaltı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bilinç Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yazım yanlışı yapılan kelimelerden birisi de birleşik kelimelerdir. Birleşik kelimelerde yapılan en büyük hata birleşik mi ayrı mı yazılacağı bilinememesidir. Sözlüklerinde bu kelimelerin doğru yazılışı bulunmaktadır. Peki, bilinçaltı nasıl yazılı? Bu kelimenin eş anlamlısı nelerdir? Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Bilinçaltı Nasıl Yazılır? Bilinçaltı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bilinç Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Günümüzde birleşik kelimeler çoğu zaman yazım yanlışları ile karşımıza çıkabilir. Bu kelimelerin doğru yazılış biçimleri Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de bilinçaltı kelimesidir.

    Bilinçaltı TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Dilimizde Türk Dil Kurumundan kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bilinçaltı kelimesi de hata yapılan kelimeler arasındadır. TDK'ya göre bu kelime birleşik yazılmalıdır. Doğru yazılışı ''bilinçaltı'' şeklinde olmalıdır.

    Bilinçaltı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Bilinçaltı kelimesinin yanlış yazılan ve doğru yazılan şekilde örneklerle aşağıda belirtilmiştir.

    - Bilinçaltıma yerleşen olayı rüyamda gördüm. Doğru
    - Bütün bu olaylar bilinç altıma yerleşti. Yanlış

    Bilinçaltı Nedir?

    Bilinç dışı olmak ile birlikte, dilediği zaman kapsamında olanların bilincine çağırabilen zihin bölgesidir. Şuuraltı ve tahteşşuur. Bilinçaltı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri ise şuuraltı ve tahteşşuur kelimeleridir.

     

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