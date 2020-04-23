Bilinçaltı Nasıl Yazılır? Bilinçaltı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bilinç Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı

Günümüzde birleşik kelimeler çoğu zaman yazım yanlışları ile karşımıza çıkabilir. Bu kelimelerin doğru yazılış biçimleri Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de bilinçaltı kelimesidir.



Bilinçaltı TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



Dilimizde Türk Dil Kurumundan kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bilinçaltı kelimesi de hata yapılan kelimeler arasındadır. TDK'ya göre bu kelime birleşik yazılmalıdır. Doğru yazılışı ''bilinçaltı'' şeklinde olmalıdır.



Bilinçaltı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Bilinçaltı kelimesinin yanlış yazılan ve doğru yazılan şekilde örneklerle aşağıda belirtilmiştir.



- Bilinçaltıma yerleşen olayı rüyamda gördüm. Doğru

- Bütün bu olaylar bilinç altıma yerleşti. Yanlış



Bilinçaltı Nedir?



Bilinç dışı olmak ile birlikte, dilediği zaman kapsamında olanların bilincine çağırabilen zihin bölgesidir. Şuuraltı ve tahteşşuur. Bilinçaltı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri ise şuuraltı ve tahteşşuur kelimeleridir.