BİST1.538-0.11EURO8.94-0.62USD7.35-0.68ALTIN437.78-0.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    Haberler Eğitim Haberleri Binbir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    26.01.2021 - 16:57 |

    Binbir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Bin bir, ''Bin'' ve ''bir'' sözcüklerinden oluşan birleşik bir kelimedir. Rakamlarla yazılışı 1000 şeklinde olan Bin, Eski Türkçedir ve ''Bing'' kelimesinden türetilmiştir. Bir sözcüğü de Eski Türkçe olup kökeni M.Ö 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. TDK'ya göre binbir nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile birlikte derledik.

    Binbir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Tüm birleşik kelimelerde olduğu gibi bin bir kelimesinin de anlamı değişmiştir. Bin bir, rakam değil miktar belirtir. Bir şeyin sayıca çok fazla olduğunu ifade etmek için bu kelime kullanılır. Örneğin ''Bin bir türlü yalan söyledi'' cümlesinde, söz konusu kişinin sayılamayacak kadar çok yalan söylediği belirtilir. 

    TDK'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? 

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Binbir 

    Sözcüğün birleşik yazılmasının nedeni birleşik bir kelime olmasıdır. Bin ile Bir kelimeleri birleştirilerek ''Çok sayıda, çok fazla'' anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 

    Örnek Cümleler: 

     1- Binbir Gece Masalları, Şahmeran'ın anlattığı masallardan oluşur. (Doğru)

     2- Sen Bin Bir Gece Masalları kitabını okudun mu? (Yanlış)

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşi ‘Affettim seni, eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti

    Eşi ‘Affettim seni, eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    8 kez bıçakladı, öldü diye bıraktı

    8 kez bıçakladı, öldü diye bıraktı

    Sıradaki Haber