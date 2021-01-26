Binbir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Tüm birleşik kelimelerde olduğu gibi bin bir kelimesinin de anlamı değişmiştir. Bin bir, rakam değil miktar belirtir. Bir şeyin sayıca çok fazla olduğunu ifade etmek için bu kelime kullanılır. Örneğin ''Bin bir türlü yalan söyledi'' cümlesinde, söz konusu kişinin sayılamayacak kadar çok yalan söylediği belirtilir.

TDK'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Binbir

Sözcüğün birleşik yazılmasının nedeni birleşik bir kelime olmasıdır. Bin ile Bir kelimeleri birleştirilerek ''Çok sayıda, çok fazla'' anlamında kullanılmaya başlanmıştır.



Örnek Cümleler:

1- Binbir Gece Masalları, Şahmeran'ın anlattığı masallardan oluşur. (Doğru)

2- Sen Bin Bir Gece Masalları kitabını okudun mu? (Yanlış)