Binbir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Bin bir, ''Bin'' ve ''bir'' sözcüklerinden oluşan birleşik bir kelimedir. Rakamlarla yazılışı 1000 şeklinde olan Bin, Eski Türkçedir ve ''Bing'' kelimesinden türetilmiştir. Bir sözcüğü de Eski Türkçe olup kökeni M.Ö 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. TDK'ya göre binbir nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Tüm birleşik kelimelerde olduğu gibi bin bir kelimesinin de anlamı değişmiştir. Bin bir, rakam değil miktar belirtir. Bir şeyin sayıca çok fazla olduğunu ifade etmek için bu kelime kullanılır. Örneğin ''Bin bir türlü yalan söyledi'' cümlesinde, söz konusu kişinin sayılamayacak kadar çok yalan söylediği belirtilir.
TDK'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Binbir
Sözcüğün birleşik yazılmasının nedeni birleşik bir kelime olmasıdır. Bin ile Bir kelimeleri birleştirilerek ''Çok sayıda, çok fazla'' anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
Örnek Cümleler:
1- Binbir Gece Masalları, Şahmeran'ın anlattığı masallardan oluşur. (Doğru)
2- Sen Bin Bir Gece Masalları kitabını okudun mu? (Yanlış)