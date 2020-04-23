Bir An Nasıl Yazılır? Biran TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir An Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bir an kelimesi günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Bir an kelimesinin TDK'ya göre yazımı da bulunuyor.

Bir an TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bir an kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre ayrı olarak yazılmaktadır. Bir an şeklinde yazımı doğru yazımdır. Kelime daima ayrı yazılır.

Bir an Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Doğru yazımına dair bir örnek cümle;

"Bir an afalladım ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. "

Yanlış yazımına dair bir örnek cümle;

"Kafamızı kaldırdık ve biran düşünerek yolumuza devam ettik. "

Bir an Nedir?

Bir an demek çok kısa süre demektir. Çok kısa süre ve az bir süre anlamına da gelmektedir.