26.01.2021 - 03:07 |
Bir De Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Birde Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
-De -Da ismin hal eklerinden biridir. İsmin bulunma hali olarak da bilinen bu ekler sonuna getirildiği kelimeler ile bitişik yazılır. Bağlaç olarak kullanılan -de -da ise diğer kelimeler ile bitişik yazılmaz. ''Bir de'' gibi kelimeleri doğru yazabilmek için bu kuralları bilmek gerekir. TDK'ya göre birde nasıl yazılır ve hangi anlamlarda kullanılır? Merak edenler için örnek cümlelerle derledik.
''Okulda'', ''Evde'', ''Sinemada'' kelimeleri, ismin bulunma hali olarak kullanılan -de -da eklerine örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Bir De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Bir De
Bu kelimede -de, hal eki olarak değil bağlaç olarak kullanılmıştır. Bir de kelimesi genellikle açıklama yaparken ve ek olarak başka bir şeyden bahsedilmek istendiğinde kullanılır.
''Birde'' şeklinde yazmak yanlıştır. Çünkü dilbilgisi kurallarına göre bağlaçlar cümleler ve kelimeler arasında anlam ilgisi kurar. Bu nedenle hiçbir bağlaç diğer kelimelerle bitişik yazılmaz.
Örnek Cümleler:
1- Bir de benim için şarkı söyler misin? (Doğru)
2- Birde gelmiş bana hesap mı soruyorsun? (Yanlış)