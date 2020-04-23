Bir Gün Nasıl Yazılır? Birgün TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Gün Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bir gün kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Dolayısıyla nasıl yazıldığını merak edenler yoğun bir araştırma içerisinde olmaktadırlar.

Bir Gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bir gün kelimesi TDK'ya göre ayrı yazılmaktadır. Bir ve gün kelimeleri ayrı olarak yazım şekli doğru olan yazım şeklidir.

Bir Gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Kelimenin doğru yazımına dair pek çok örnek cümle bulunur. İşte bir gün kelimesinin doğru yazımına dair örnek cümle;

"Bir gün hepimiz okulumuzu bitirerek diploma sahibi olacağız. "

Yanlış yazımına dair örnek cümle;

"Yarın birgün ne olacağını hiçbirimiz kestiremiyorduk. "

Bir Gün Nedir?

Bir gün demek herhangi bir günü ifade eden kelimedir.