23.04.2020 - 16:27 |
Bir Gün Nasıl Yazılır? Birgün TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Gün Kelimesinin Doğru Yazılışı
Bir gün kelimesi en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Farkında olarak veya olmayarak kelimenin doğru yazılışını unutabiliyoruz. Son aylarda en çok araştırılan kelimelerden biri de bir gün kelimesidir. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi olduğuna dair araştırmalar yapılmaktadır. Peki, bir gün nasıl yazılır? Birgün TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Bir gün kelimesinin doğru yazılış şeklini sizler için derledik.
Bir gün kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Dolayısıyla nasıl yazıldığını merak edenler yoğun bir araştırma içerisinde olmaktadırlar.
Bir Gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Bir gün kelimesi TDK'ya göre ayrı yazılmaktadır. Bir ve gün kelimeleri ayrı olarak yazım şekli doğru olan yazım şeklidir.
Bir Gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Kelimenin doğru yazımına dair pek çok örnek cümle bulunur. İşte bir gün kelimesinin doğru yazımına dair örnek cümle;
"Bir gün hepimiz okulumuzu bitirerek diploma sahibi olacağız. "
Yanlış yazımına dair örnek cümle;
"Yarın birgün ne olacağını hiçbirimiz kestiremiyorduk. "
Bir Gün Nedir?
Bir gün demek herhangi bir günü ifade eden kelimedir.
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