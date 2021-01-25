Bir Milyon Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Birmilyon Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Kelimelerin yazım kurallarına uygun şekilde yazılması önemlidir. Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenmiş kurallara uyarak kelimelerin nasıl doğru yazılması gerektiğini anlayabilmekteyiz.



Bir Milyon Nasıl Yazılır?



Bir milyon sık yazım hatası yapılan kelimelerdendir. Günlük hayatın içinde bazen kelimelerin yazılışları hakkında karışıklık yaşamak mümkündür. Özellikle rakamların yazı ile ifade edilmelerinde ayrı mı bitişik mi yazımı merak edilen konulardandır. Bu konuda hata yapmak istemeyenlerin bir milyon nasıl yazılır konusunu soruşturmaktadır. Kelimede yapılan yazım hatası genellikle birmilyon şeklinde bitişik olarak yazmaktır. Doğru yazım şekli bir milyon olmalıdır.



TDK'ya Göre Birmilyon Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya uygun olarak çok basamaklı rakamların yazı ile ifade edilmesi okunmasını kolaylaştırmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken yazım hatası yapmamaktır. TDK' ya göre ayrı yazılmalı ve kelimenin doğru yazım şekli bir milyon olmalıdır.