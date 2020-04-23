Biraraya Nasıl Yazılır? Bir Araya Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Biraraya Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu bu konuda verdiği bilgi doğrultusunda bu kelimenin doğru yazılışı için ‘bir araya’ şeklinde sunmaktadır. Yani kelime ayrı yazılır.



Bir Araya TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘bir araya’ olarak ayrı şekilde ele alınmaktadır.



Bir araya (Doğru)

Biraraya (Yanlış)



Bir Araya Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Bu kelimeyi cümle içerisinde örneklendirmek gerekirse;



‘’Ne zaman bir araya geleceğiz?’’

‘’Sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyarım.’’



Bir Araya Nedir?



Bir araya kelime grubunun anlamı ‘bir yere toplanmak ve buluşmak’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bireylerin herhangi bir yerde beraber belli bir amaç içerisinde toplanması biçiminde de tanımlamak mümkün. Ayrı olarak bir araya şeklinde bu kelimeyi kullanabilir ve gündelik yaşamda doğru biçimde değerlendirebilirsiniz.