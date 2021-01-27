Biraz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bir Az Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Biraz kelimesi ile ilgili diğer sözcükler şunlardır: ''Az Biraz'' - ''Birazcık'' - ''Biraz daha''



TDK'ya Göre Bir Az Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Biraz



Bir Az - Yanlış



Birçok kişi biraz kelimesini bir az şeklinde yazsa da sözcüğü bu şekilde yazmak yanlıştır. ''Biraz'', ''Bir Hayli'' ya da ''Çok az'' gibi kelimelerden farklı olarak bitişik yazılır.



Örnek Cümleler:



1- Mehmet bugün biraz düşünceli görünüyor. (Doğru Kullanım)

2- Hava bugünler de biraz soğudu. (Doğru Kullanım)

3- Bir az şekerleme yapayım dedim, 4 saat uyumuşum. (Yanlış kullanım)

4- Sınavlara bir az daha fazla çalışmalısın. (Yanlış kullanım)



Not: Bazı cümlelerde biraz kelimesi -da bağlacı ile kullanılır.



Örnek:



Biraz da sen sorumluluk al.