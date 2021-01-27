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    HaberlerEğitim Haberleri Biraz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bir Az Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 02:00 |

    Biraz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bir Az Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Biraz kelimesi isimlerin önüne getirildiğinde belgisiz sıfat, fiillerin önüne getirildiğimde ise zaman zarfı olur. Örneğin ''Biraz param var.'' (Belgisiz sıfat) - Biraz dinleneyim da sona çalışacağım. (Zaman zarfı) TDK'ya göre biraz nasıl yazılır ve cümlelerde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile detaylı olarak derledik.

    Biraz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bir Az Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Biraz kelimesi ile ilgili diğer sözcükler şunlardır: ''Az Biraz'' - ''Birazcık'' - ''Biraz daha''

    TDK'ya Göre Bir Az Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Biraz

    Bir Az - Yanlış

    Birçok kişi biraz kelimesini bir az şeklinde yazsa da sözcüğü bu şekilde yazmak yanlıştır. ''Biraz'', ''Bir Hayli'' ya da ''Çok az'' gibi kelimelerden farklı olarak bitişik yazılır.

    Örnek Cümleler:

    1- Mehmet bugün biraz düşünceli görünüyor. (Doğru Kullanım)
    2- Hava bugünler de biraz soğudu. (Doğru Kullanım)
    3- Bir az şekerleme yapayım dedim, 4 saat uyumuşum. (Yanlış kullanım)
    4- Sınavlara bir az daha fazla çalışmalısın. (Yanlış kullanım)

    Not: Bazı cümlelerde biraz kelimesi -da bağlacı ile kullanılır.

    Örnek:

    Biraz da sen sorumluluk al.

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