Birce İsminin Anlamı Nedir? Birce Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Birce ismine sahip olan kişiler genellikle iş dünyasında iyi bir gözlemci olarak öne çıkmaktadırlar. Aynı zamanda çok önemli modacı ve yazar olabilen kimseler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Ancak Birce isminin taşıyan kişilerin öne çıkan özelliklerinin başında çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkılabilen insanlar olması gelmektedir.

Birce Ne Demek?

Türkçe kökenli bir isim olan Birce'nin birden çok anlamı vardır. Birce isminin ilk anlamı "tek" olmaktadır. İkinci anlamı ise eşsiz ve de üçüncü anlamı biricik olan bir isimdir. Birce isminin kız bebeklere verilmesindeki en öncelikli sebep çoğu zaman taşıdığı bu anlamlar olabilmektedir. Bunun nedeni evladına isim vermek isteyen anne babaların, çocuklarına mümkün olduğunca güzel anlamlı isim vermek istemesi olmaktadır.

Birce İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Evladına Birce ismini vermek isteyen anne ve babaların en çok merak ettikleri ve bu yönde araştırma yaptıkları konulardan biri de Birce ismi Kur'an’da geçiyor mu yoksa geçmiyor mu sorusunun yanıtı olmaktadır. Çünkü bazı aileler çocuklarının ömrü boyunca taşıyacak oldukları ismin Kur'an’da geçmesini isteyebilmektedir. Ancak Birce ismi Kur'an’da geçen bir isim değildir.

Birce isminin Kur'an’da geçmiyor olması ise kız bebeklere verilmesinde bir sakınca olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Çünkü İslami yönden bir ismin bebeğe verilmesindeki en önemli nokta taşıdığı anlam olmaktadır. Bu kapsamda güzel bir anlamı olan isimlerden biri olan Birce bir bebek için tercih edilebilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır.