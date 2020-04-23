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    HaberlerEğitim Haberleri Birden Bire Nasıl Yazılır? Birdenbire TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Den Bire Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:22 |

    Birden Bire Nasıl Yazılır? Birdenbire TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Den Bire Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Dilimizde birleşik kelimelerin doğru yazılışı hakkında bazı karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Birdenbire sözcüğünün yazımı da tereddüt yaratan bir durumdur. Bu kapsamda birdenbire nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı tarzında sorularla karşılaşılmaktadır. Sizler için TDK’ya göre birdenbire sözcüğünün nasıl yazıldığını sizler için derledik.

    Birden Bire Nasıl Yazılır? Birdenbire TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Den Bire Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yazım dilinde sıkça düşülen hatalardan biri de birdenbire kelimesinin yazımıyla alakalıdır. Bu kapsamda kelimenin birden bire ya da bir den bire şeklinde yazıldığı durumlar ortaya çıkmaktadır.

    Birdenbire TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Birdenbire sözcüğünün yazımı ile ilgili soru işaretleri TDK sözlüğünde yer alan ifade ile giderilebilmektedir. Burada kelimenin doğru yazımının “birdenbire” şeklinde ve birleşik olduğu görülmektedir.

    Birdenbire Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

    - Birdenbire ortaya çıkan bu hastalık, okulların kapanmasına neden oldu.

    - Seni birdenbire karşımda görünce çok şaşırdım.

    - Havada birdenbire rüzgar esince, içime bir ürperti geldi.

    - Dizinin en heyecanlı yerinde birdenbire elektrikler kesildi.

     Birdenbire Nedir?

    Birdenbire sözcüğü ile alakalı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir tane açıklamaya yer verilmektedir. Buna göre birdenbire kelimesi ansızın manasına gelmektedir.

     

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