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    HaberlerEğitim Haberleri Birkaç Nasıl Yazılır? Bir Kaç Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birkaç Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 17:49 |

    Birkaç Nasıl Yazılır? Bir Kaç Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birkaç Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Günlük hayatta yaptığımız yazışmalarda birkaç kelimesi en çok kullandığımız kelimelerden birisidir. Birkaç kelimesi doğru yazılışı sıklıkla hata yapılan kelimedir. Özellikle birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu bu kelime için sıklıkla sorulur. TDK sözlüklerinde kelimelerin yazılışlarını bulmak mümkündür. Peki, birkaç kelimesi nasıl yazılır. Eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.

    Birkaç Nasıl Yazılır? Bir Kaç Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birkaç Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Dilimizde yazım yanlışı yapılan kelimelerden birisi birleşik kelimelerdir. Çoğu zaman ayrı mı birleşik mi yazılacağı merak konusu olmuştur. Birkaç kelimesi de bunlardan birisidir. Türk Dil Kurumu'nda kelimelerin eş anlamları ve doğru yazılışları bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri az, az sayıda, çok olmayan kelimeleridir.

    Birkaç TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
    Kelimelerin doğru yazılış şekilleri Türk Dil Kurumundan öğrenmek mümkündür. Birkaç kelimesi ise birleşik yazılır.

    Birkaç Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
    - Birkaç kişi bize geldi. Doğru yazılmıştır.
    - Bir kaç tane hediye aldım. Birkaç kelimesi ayrı yazılmamalıdır. Bu nedenle yanlış kullanılmıştır.

    Birkaç Nedir?
    Birkaç kelimesi dilimizde cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.
    - Çok olmayan, az sayıda, az.

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