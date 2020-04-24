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    HaberlerEğitim Haberleri Bisküvi Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bisküvit Mi Yoksa Büsküvü Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    24.04.2020 - 03:44 |

    Bisküvi Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bisküvit Mi Yoksa Büsküvü Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Bisküvi kelimesi Türkçe içerisinde en sık yazım noktasında karıştırılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin TDK’ya göre anlamını öğrenerek doğru şekilde yazım sağlayabilirsiniz. Peki, bisküvi nasıl yazılır? TDK Sözlük'te bisküvit mi yoksa büsküvü olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Bisküvi Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Bisküvit Mi Yoksa Büsküvü Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazılışına bakıldığında ‘bisküvi’ karşımıza çıkıyor. Herhangi bir harf hatası yapmadan bu yazılışı üzerinden amaca göre farklı cümlelerde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

    Bisküvi TDK’ya Göre Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımı ‘bisküvi’ şeklinde geçmektedir. Özellikle oldukça fazla harf hatası ile pek çok değişik yazım üzerinden yanlış yapılan kelimelerden biridir.

    Bisküvi (doğru)
    Bisküvit (yanlış)
    Büsküvü (yanlış)

    Bisküvi Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Doğru yazılışı ile beraber bisküvi kelimesini cümle içerisinde kullanmak gerekirse;

    ‘’Bu bisküvi oldukça lezzetli.’’

    ‘’Ben daha çok kremalı bisküvi severim.’’

    Bisküvi Nedir?

    Bisküvi kelimesinin anlamı ‘süt, un, şeker ya da tuz ile yapılan kuru pasta türü’ olarak geçmektedir. Türkçede yer alan bu anlamı ile beraber bisküvi kelimesinin doğru yazımı üzerinden kullanabilirsiniz.

     

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