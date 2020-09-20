Bitlis Haritası: Bitlis İlçeleri Nelerdir? Bitlis İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Bitlisin geçmişine bakıldığında neolitik çağa dayandığını söyleyebiliriz. Pek çok doğal güzelliği ile göz kamaştıran Bitlis ilinde pek çok mahalle ve belde de yer almaktadır.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Bitlis'in Kaç İlçesi Vardır?



Ülkemizde yer alan illerin nüfusları incelendiğinde Bitlis ili diğer şehre göre az nüfusa sahip bir ilimizdir. Karma bir toplum yapısına sahip olan Bitlis Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan bir şehrimizdir. Şehrin güney bölgesinde Siirt, kuzey bölgesinde Ağrı ilimiz yer alır. Bitlis'in doğusunda ise Van gölü yer almaktadır.



Bitlis nüfus olarak çok kalabalık olmasa da nüfusu ilçelerine dağılmış durumdadır. Bitlis ili toplamda 7 ilçeye sahiptir. Her ilçenin nüfus dağılımları ise birbirinden farklıdır.



Bitlis'in Nüfusu Ne Kadar?



Bitlis'in yüz ölçümü 8.855 kilometre karedir. Bu ilde kilometrekareye 39 insan düşer. Nüfus yoğunluğu 39 kilometre kare olan Bitlis'in nüfusu 349.275 kişidir. Bitlis ilinin 2015 yılından itibaren nüfus artış ve azalışları şu şekilde açıklanmıştır:



- Bitlis 2015 yılında 340.449 kişilik nüfusa sahip iken 2016 yılında 341.225 kişi olmuştur.

- 2016 yılında nüfusu 341.225 kişi olan Bitlis nüfusu 2017 yılında 341.474 olmuştur.

- 2018 yılında ise bir önceki yıla göre artış göstermiş ve nüfus 349.396 kişi olmuştur.

- 2019 yılında ise 2018 yılına göre azalış göstererek 348.115 kişi olmuştur.



Bitlis'in İlçeleri Nelerdir?



Bitlis ili 7 ilçeye sahiptir. Bunlar Tatvan, Merkez, Güroymak, Ahlat, Hizan, Mutki, Adilcevaz ilçeleridir. Bitlis'in en kalabalık ilçesi Tatvan ilçesidir. Ardından ikinci sırada Merkez gelmektedir. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımlarına bakıldığında en fazla nüfusa sahip yaş grubu 39.500 kişi ile 0 ve 4 yaş çocuklar gelmektedir. Ardından 37.348 kişi ile 5 ve 9 yaş arası çocuklar gelir. Nüfusu en az yaş aralığı ise 90 yaş ve üstü kişilerden oluşmaktadır.