Blog Nedir, Nasıl Yazılır? Kişisel Blog Açarak Para Kazanmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Blog yazmak her ne kadar zor bir süreç gibi görünsede neredeyse hiçbir teknik süreci bünyesinde barındırmaz. Nitekim gelişmiş platformlar sayesinden dileyen herkes internet üzerinde dakikalar içerisinde kendi kişisel blogunu oluşturabilir. Basit kişiselleştirmeler yaptıktan sonra istediği sıklıkta ve aralıkta blog içerikleri üretmeye başlayabilir.



Blog Nedir, Nasıl Yazılır?



Blog nedir sorusunun en iyi cevabı temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olan kişileri gündelik veya haftalık olarak istedikleri her şeyi internete aktarmasıdır. Neredeyse her türlü konu üzerinde blog yazılabileceği gibi günümüzde insanların blog oluşturduğu konular gitgide çeşitleri kazanmaktadır. Blogların temel amacı çeşitli bir konu hakkında insanları bilgilendirme, eğlendirme ve aydınlatma olduğu için yazım konusuna oldukça dikkat edilmesi gerekir. Spesifik durumlar hariç Google Blogger, Wordpress vb. gibi platformlar sayesinde isteyen herkesin her türlü konuda blog açması mümkün hale gelmiştir.



Kişisel Blog Açarak Para Kazanmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Kişisel blog açarak para kazanmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunur. Ancak internet üzerinden bir blog açıp para kazanmaya başlamadan önce bilinmesi gereken bazı kavramlar bulunur. Bu kavramlar aşağıdaki gibi olup her blog sahibinin bilmesi gereken şeylerdir;

Ziyaretçi

Seo

Anahtar kelime

Reklam

Ziyaretçi adından da anlaşılabileceği üzere bir internet sitesine giriş yapan kullanıcı anlamına gelir. Eğer blog açarak para kazanmak istiyorsanız ziyaretçi sayınızı bir o kadar fazla olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz. Ziyaretçi sayısı ne kadar fazla olursa kişisel blogunuzdan kazanabileceğiniz para bir o kadar yüksek olacaktır.



Seo kavramı tam olarak burada devreye girip kişisel blogunuzu arama motorlarına uyumlu hale getirmeye verilen isimdir. Bunun için anahtar kelime, backlink, tanıtım yazısı ve iç Seo gibi kavramlar ile uğraşmanız gerekir. Kişisel blogunuzuzdan para kazanabileceğiniz noktalar ise genellikle reklamlar olup bu konuda farklı sponsorlarla çalışma imkanı bulabilirsiniz. Dünya genelinde en çok kullanılan reklam veren Google Adsense olup kurallara uygun olan bütün siteler için para kazanma fırsatları oluşturuyor. Eğer siz de kişisel blogunuzu oluşturup bundan para kazanmak istiyorsanız aşağıdaki konulara yönelebilirsiniz.

İnsanların ilgisini çekebilecek bir niş (konu) bulmak: Mühendislikte başarının sırları bu konuya oldukça iyi bir örnektir

İnsanların sıkça ihtiyaç duyduğu sorunlara cevap üretmek: Erteleme hastalığından kurtulmak ya da tutkuları keşfetme

Nasıl yapılır içerikleri oluşturmak: Taş boyama sanatı ve dersleri