Bol Zıt Anlamlısı Nedir? Bolun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Bol kelimesi sesteşi olan ve sıfat olan kelimelerden birisi olmaktadır. Bu kelimenin sesteşi olan kelime dilimize Fransızcadan geçmiş bulunmaktadır ve anlamı özel cam şişelerin içerisine meyve suyu, şarap, maden suyu ve likör konularak hazırlanan bir içki olmasıdır. Bol kelimesinin sıfat olarak kullanılan anlamlarından ilk içerisine girilebilecek şeylerin büyük olması olurken ikinci anlamı ise nicelik bakımından alışılmış olandan daha büyük veya fazla olan olmaktadır.



Bolun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sıfat kelimelerden birisi olan bol kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri de sıfat olmaktadır. Bol kelimesinin karşıt anlamı olan kelimelerin başında ise dar kelimesi gelmektedir. Ayrıca bereketsiz, ender, az ve kıt kelimeleri de bol kelimesinin zıttı olan kelimeler arasında yer almaktadır.