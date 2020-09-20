Bolu Haritası: Bolu İlçeleri Nelerdir? Bolu İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?



Türkiye’nin yüzölçümünde %1’lik alanı kaplayan Bolu ili 8.276 km² yüzölçümüne sahiptir. Yaklaşık tarım alanı bulunan Bolu, Karadeniz Bölgesinde Batı Karadeniz de yer alır. Bolu ilinin nüfusu ise yaklaşık 316.126’dır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Bolu Kaç İlçesi Vardır?



Bolu ilinin merkez ve diğer ilçelerinin romanı 7’dir. Bazı ilçeler cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş iken, bazıları da cumhuriyetten sonra kurulmuştur. Bolu'nun ilçeleri şunlardır;

Dörtdivan

Gerede

Kıbrıscık

Mudurnu

Mengen

Seben

Yeniçağa



Bolu İlinin Nüfusu Kaçtır?



Bolu’nun 2020 yılında yapılan sayım ile nüfusunun 312.126 olduğu açıklanmıştır. Yıllık 1.38 artış olan Bolu'nun ilçelere göre nüfus dağılımı ise şöyledir;

Dörtdivan ilçesinin nüfusu 6.750

Gerede nüfusu 33.926

Kıbrıscık nüfusu 15.050

Mengen nüfusu 3.179

Merkez ilçe 212.358

Mudurnu nüfusu 18.880

Seben nüfusu 5.083

Yeniçağ nüfusu 6.947



Bolu İlinin İlçeleri Nelerdir?

Dörtdivan: 1990 yılında kurulmuş olan bu ilçe 634 km² bir alan ve 1.168 m. Rakıma sahiptir. Ayrıca merkeze uzaklığı ise 45 km'dir

Gerede: Cumhuriyet önce kurulmuş olan bu ilçe, 1.060 km² bir alana ve 1.326 m. Rakıma sahiptir. Merkeze uzaklığı ise 54 km'dir.

Gerede: Cumhuriyetten önce kurulan bu ilçe 1.407 km² bir alan ve 740 m

Rakıma sahiptir. Merkeze uzaklığı ise 96 km'dir.

Kıbrıscık: 1958 yılında kurulan bu ilçe 562 km² bir alana ve 1139 m. Rakıma sahip olmakla birlikte merkeze uzaklığı ise 66 km’dir.

Mengen: 1948 yılında kurulmuştur. 874 m² bir alana ve 616 m. Rakıma sahiptir. Merkeze uzaklığı ise 54 km’dir.

Mudurnu: Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan bu ilçe, 1.314 m² bir alana ve 859 m. Rakıma sahiptir. Merkeze uzaklığı ise 52 km’dir.

Seben: 1946 Gümüş olan bu ilçe 1314 metrekarelik bir alana ve 859 metrelik rakıma sahiptir Ayrıca merkeze uzaklığı 52 kilometredir. Yeniçağa: 1990 yılında kurulmuş olan bu ilçe 163 m² bir alana ve 1.002 m. Rakıma sahiptir. Merkeze uzaklığı ise 38 km'dir.