Bolu Nerede, Hangi Bölgede? Bolu'nun Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Dünya'da ve Türkiye'de seyahat etmeyi seven kişilerin tercih ettikleri yerlerden birisi de Bolu ilimizdir. Sahip olduğu doğal değerler ve turizmi sebebiyle pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ülkemizde 81 ilden birisi olan Bolunun nerede ve hangi bölgede yer aldığını öğrenmek ise mümkündür.



Bolu Nerede?



Ülkemizdeki şehirlerden biri olan Bolu şehri ülkemizin Batı Karadeniz sınırlarındadır. Bolu ilinin kuzeyinde Zonguldak bulunmaktadır. Zonguldak ile sınır komşusu olan Bolunun diğer komşuları ise Sakarya, Çankırı, Düzce, Ankara ve Bilecik şehirleridir.



Bolu Hangi Bölgede?



Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Bolu şehrimiz ise bu bölgeler arasından Karadeniz Bölgesinde yer alır. Karadeniz Bölgesinin batı sınırında bulunan Bolu şehrinin 303.184 nüfusu bulunmaktadır. Doğa yürüyüşleri ve kamp için ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca Bolu ilinde yamaç paraşütü imkanı da bulunmaktadır.



Bolunun Kaç İlçesi Var?



Bolu iline bağlı toplamda 9 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar; Merkez, Gerede, Mudurnu, Göynük, Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan, Seben ve Kıbrıscık ilçeleridir.



Bolu İlçelerinin Ortalama Nüfusu Nedir?



Merkez : 212.358

Gerede : 33.926

Mudurnu : 18.880

Göynük : 15.050

Mengen : 13.958

Yeniçağa : 6.947

Dörtdivan: 6.750

Seben : 5.083

Kıbrıscık : 3.179