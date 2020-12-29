Borç Zıt Anlamlısı Nedir? Borcun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Geri verilmek üzere alınan ya da herhangi bir sebepten dolayı verilen mal ya da para ile beraber benzeri durumlar borç olarak bilinmektedir. Aynı zamanda borç kelimesinin zıt anlamlısı da bulunuyor. Bu kelimenin zıt anlamlısını ve ne manaya geldiğini öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Borcun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Başka birinden ya da kurumdan geri verilmek üzere alınan maddi durumlar borç olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu maddi durumları almak üzerine boş kelimesinin zıt anlamlısı olarak, ‘alacak’ sözcüğü kullanılmaktadır. Eğer borç zıt anlamlısı olarak bir kelime arıyorsanız alacaklı sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Bu sözcük hem alacak hem de alacaklı olarak amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.

Herhangi bir yerden ya da bir kurun ve kişiye verilmiş olan borcun üzerinden alınacak para veya taşınmaz şeklinde ifade edilebilir. Cümle içerisinde veya tek başına farklı yerlerde değerlendirmek mümkündür.