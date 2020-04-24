Börü Ne Demek? Börü Kelimesi Kısaca Ne Anlama Gelir?

Börü kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Farklı anlamlara sahip olan ve değişik kelimeler ile tanımlanan börü ‘Kurt, yiğit, bahadır ve cesur’ gibi anlamlar üzerinden değerlendirilir. Kurt anlamı üzerinden ayrıca bu kelime mitolojik bir yapıya da sahiptir.

Börü Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Televizyonda yayınlanan dizi ile beraber birçok kişi tarafından duyulan ve merak edilen Börü kelimesi farklı anlamlara gelmektedir.

- Kutsal bir varlık olarak kurt hayvanı temsili,

- Cesur,

- Bahadır,

- Yiğit,

Birçok farklı edebi eserlerde de börü kelimesiyle sık şekilde karşılaşmak mümkün. Ayrıca at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen zamane kişilere denebilmektedir. Ayrıca Yiğit güreşçiler için kullanılan bu kelime, dağ eteklerine gezdiğini inanılan gök tanrıları için de kullanılmaktadır. Amaca bağlı olarak farklı cümleler içerisinde bu kelime kullanılabilir.