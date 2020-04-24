Bozkır Ne Demek? Tdk'ya Göre Bozkırlaşma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bozkır, aynı zamanda step olarak da bilinen bir kelimedir. Step örtüsü ile kaplanmış bölgeler de bozkır kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğü içerisinde her iki terim için de detaylı tanımlamalara yer verildiği görülmektedir.



Bozkır Ne Demek?



Bozkır, denizden uzaklaşılan iç bölgelerde yağışın da azalmasıyla görülen bir bitki örtüsüdür. Buralarda ormanların yerini otsu bitki ve çalıların aldığı gözlemlenmektedir. Bozkır örtüsünün hakim olduğu bir alanda görülen yağış maksimum 500 milimetreye düşmektedir. Bozkır kuşağı olarak nitelendirilen alanları ise yaz aylarında ılık, kış aylarında ise çok soğuk olmaktadır.



TDK’ya Göre Bozkırlaşma Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu tarafından kullanıma sunulan sözlükte hem bozkır hem de bozkırlaşma kavramları bulunmaktadır. Bu bağlamda bozkır, “kurakçıl bitkilerden meydana gelen ve sıcak iklimlerde bulunan doğal alan” demektir. Bu alanın otsu bitkilerden oluştuğu ve ağaçsız bir bölge yarattığı da Türk Dil Kurumu tanımlamasında vurgulanmaktadır. Bozkırlaşma ise bozkır duruma gelmeyi ifade etmektedir.