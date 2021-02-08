Bralet Sütyen Nedir? Bralet Sütyenin Diğerlerinden Farkı Nedir?

Bralet İngilizce kökenli bir kelimedir. Genç kızların kullandığı bir iç giyim modeli olarak bilinmektedir.

Bralet Sütyen Nedir?

Son günlerin trend iç giyim modeli olan bralet nedir konusu merak edilmektedir. Özellikle estetik görünümleri, rahat kullanımı nedeniyle çok sık tercih edilen bir iç giyim modelidir. Genel tasarlanma sebebi rahatlıktır ve balen bulunmayan bir sütyen modeli olarak bilinir.

Bralet Sütyenin Diğerlerinden Farkı Nedir?

Bralet sütyenin tercih edilmesi trend bir model olmasına bağlansa da aslında diğer sütyen modellerinden oldukça farklıdır. Öncelikle rahatlık için tasarlanmış özel bir modeldir. Ayrıca ergenlik döneminde genç kızların atlet olarak da kullanımına uygundur. Sütyenlerde bulunan tel, dolgu, sünger gibi formlara sahip değildir. Bralet sütyenler bu tarz formlara sahip değildir, iç giyim modeli olsa da dış giyim de de kullanılabilen bir tarz ve yapıya sahiptir.