26.01.2021 - 06:27 |
Bu Arada Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Buarada Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Bu esnada, ek olarak, bununla birlikte anlamına gelen Bu Arada, iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Yazı dilinden çok günlük konuşmalarda kullanılan bu kelime, kalıplaşmış ifadelerden biridir. Ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak edilen bu arada nasıl yazılır ve TDK'ya göre anlamı nedir? Sizin için örneklerle ayrıntılı olarak derledik.
Şu anda, şimdi anlamına gelen Bu Arada, açıklama gerektiren cümlelerde ''Aklıma gelmişken'' ya da ''Yeri gelmişken'' kelimelerinin yerine kullanılabilir.
TDK'ya Göre Bu Arada Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Bu Arada
Buarada - Yanlış
İki kelimeden oluşan tamlamada ''Bu'' işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Dil bilgisi kurallarına göre sıfatlar isimler ile ayrı yazılır.
Bu ara da - Yanlış
Kelimenin bu şekilde yazılması da yanlıştır. Çünkü tamlamada -da bağlaç olarak değil hal eki olarak kullanılmıştır.
Örnek Cümleler:
1- Bu arada sen Ekrem Bey ile görüştün mü? (Doğru)
2- Buarada senin iş görüşmen nasıl geçti? (Yanlış)
3- Sen de lütfen bu ara da odanı temizle. (Yanlış)