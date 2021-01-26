Bu Arada Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Buarada Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Şu anda, şimdi anlamına gelen Bu Arada, açıklama gerektiren cümlelerde ''Aklıma gelmişken'' ya da ''Yeri gelmişken'' kelimelerinin yerine kullanılabilir.



TDK'ya Göre Bu Arada Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Bu Arada



Buarada - Yanlış



İki kelimeden oluşan tamlamada ''Bu'' işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Dil bilgisi kurallarına göre sıfatlar isimler ile ayrı yazılır.



Bu ara da - Yanlış



Kelimenin bu şekilde yazılması da yanlıştır. Çünkü tamlamada -da bağlaç olarak değil hal eki olarak kullanılmıştır.



Örnek Cümleler:



1- Bu arada sen Ekrem Bey ile görüştün mü? (Doğru)

2- Buarada senin iş görüşmen nasıl geçti? (Yanlış)

3- Sen de lütfen bu ara da odanı temizle. (Yanlış)