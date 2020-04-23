Bu Da Nasıl Yazılır? Buda Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bu Da Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bu da bağlacının yazımında kararsız kalan kişiler TDK kılavuzunda aramalar yapabiliyor. Bağlacın doğru kullanımı dil kurallarını doğru uygulama adına çok önemlidir.



Bu da TDK’ye Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu Kılavuzunda bağlacın doğru yazımı için ayrı yazılmıştır.

Bu da --> Doğru kullanım

Buda --> Yanlış kullanım



Bu da Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



Bağlaç olan bu da kelimesi cümlede kıyaslama yapmak için kullanılır.

“ Bu da mı kırmızı renkli defter. Bu dükkanda hiç farklı renk yok.” --> Doğru kullanım

“ Buda mı arkadaşından geldi. Bütün hediyeleri kişi yollamış.” --> Yanlış kullanım



Bu da Nedir?



Kelime cümleye zamanda, yerde ya da söz zincirinde en yakın olanı göstermek için kullanılır