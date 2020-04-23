23.04.2020 - 18:04 |
Bu Da Nasıl Yazılır? Buda Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bu Da Kelimesinin Doğru Yazılışı
Günümüzün en önemli sorunların arasında yazım hataları yer alıyor. Türk Dil Kurumu güncel kılavuzunda aranan pek çok kelimenin doğru kullanımı yer alıyor. Yazımında yanlışa düşülen kelimelerden biri de “bu da” bağlacıdır. Bu da bağlacının doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.
Bu da bağlacının yazımında kararsız kalan kişiler TDK kılavuzunda aramalar yapabiliyor. Bağlacın doğru kullanımı dil kurallarını doğru uygulama adına çok önemlidir.
Bu da TDK’ye Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu Kılavuzunda bağlacın doğru yazımı için ayrı yazılmıştır.
Bu da --> Doğru kullanım
Buda --> Yanlış kullanım
Bu da Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri
Bağlaç olan bu da kelimesi cümlede kıyaslama yapmak için kullanılır.
“ Bu da mı kırmızı renkli defter. Bu dükkanda hiç farklı renk yok.” --> Doğru kullanım
“ Buda mı arkadaşından geldi. Bütün hediyeleri kişi yollamış.” --> Yanlış kullanım
Bu da Nedir?
Kelime cümleye zamanda, yerde ya da söz zincirinde en yakın olanı göstermek için kullanılır