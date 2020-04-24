Buhran Ne Demek? Tdk'ya Göre Buhrana Tutulmak Ve Buhran Geçirmek Nedir?

Buhran kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapça dilinden geçmiştir. Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Sözlük anlamı bunalım, bunluk kriz anlamına gelmektedir.



Buhran Ne Demek?



Buhran kelimesi dilimizde kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamına bakıldığında Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Buhran kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Bunalım, bunluk, kriz



TDK'ya Göre Buhrana Tutulmak ve Buhran Geçirmek Nedir?



Buhrana tutulmak ve buhran geçirmek kelimeleri çok sık duyduğumuz kelimelerden birisidir. Anlamı bazı kişiler tarafından bilinmese de Türk Dil Kurumundan öğrenmek mümkündür. Buhrana tutulmak ve buhran geçirmek kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamları aşağıda belirtilmiştir.



- Buhrana Tutulmak: Buhran Geçirmek

- Buhran Geçirmek: Bunalım Geçirmek



Buhrana tutulmak buhran geçirmek ile aynı manaya gelmektedir. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler diyebiliriz. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldikleri için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Cümle içerisinde buhrana tutulmak kelimesi yerine aynı anlam barındırdığından buhran geçirmek kelimesi de kullanılabilir.