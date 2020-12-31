Burhan İsminin Anlamı Nedir? Burhan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Burhan Arapça kökenli bir isimdir. Arapçada yaygın olarak hem kelime hem de isim olarak değerlendirilirken, Türkçede sadece isim olarak ön plana çıkıyor. Anlamı üzerinden sevilen bir isim olması ile beraber, erkek çocuklar için yaygın kullanılır.



Burhan Ne Demek?



Değişik anlamları ile beraber oldukça sevilen bir isim olarak Burhan öne çıkıyor.



- Delil hüccet

- Hakkı batıdan, doğruyu yanlıştan ayıran delil

- İlahi aydınlık



Hem ahlaki açıdan hem de dini vasıfları üzerinden Burhan ismi, değerlendirilebilecek en güzel adlar içerisinde geliyor. Birçok anne baba son dönemlerde internet üzerinden Burhan isminin anlamı konusunda araştırma gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda yukarıdaki anlamları ele almak suretiyle minik yavrunuz adına güzel bir isim verebilirsiniz.



Burhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Arapça kökenli olması ile beraber Burhan adı Kur'an'da yer almaz. Özellikle bir isim araştırırken genel olarak anne ve babalar ismin Kur'an'da yer almadığını merak eder. Aldığınız bu bilgiler ve anlamlar doğrultusunda, Burhan ismini minik yavrunuz için listeye ekleyebilirsiniz. Özellikle sunduğu manalar açısından güzel bir isim olarak önemli bir alternatif sunuyor.