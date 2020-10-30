Burs ve kredi başvurularında üyelik tartışması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı kazanarak bu yıl üniversiteye girenler ile ara sınıf öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 3 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Öğrenciler tedirgin

Başvurular için öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Bakanlık tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Bu yıl 550 TL olan burs ücretinin 2021’in başında zamlı olması bekleniyor.

Başvurularda öğrencilere, Gençlik Merkezi, Genç Gönüllüler Platformu gibi oluşumlara üyelikleriyle ilgili bilgiler soruldu. Bu bilgilerin istenmesine sosyal medyadan tepki gösteren öğrenciler, platformlara üyeliği olan adaylara başvurularda öncelik verileceğine yönelik endişelerini dile getirdiler.

Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Başvuru esnasında gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkilemeyeceğinin altını çizmek isteriz... Sorular, bilgilendirme amaçlı olup, gençlerimizin bakanlığımızın bu tür faaliyetlerine katılmaları doğrultusunda davet niteliğindedir.”

Yurtlar belirsiz

Koronavirüs nedeniyle 23 Mart’tan itibaren üniversiteler uzaktan eğitim yapıyor. O nedenle öğrenciler yurtlarda kalmıyor. Hastaların karantinada kalması için tahsis edilen yurtlara, öğrenci başvurularının bu yıl ne zaman alınacağına yönelik henüz bir açıklama yok. Öğrenciler, konuyla ilgili açıklama bekliyor.