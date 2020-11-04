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    HaberlerEğitim Haberleri Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
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    04.11.2020 - 07:00 | | Ankara DHA

    Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek ilk defa bir yükseköğretim programını kazanan öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin burs ve kredi başvurularının 8 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

    Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili “Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık” açıklamasında bulundu. 

    Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyenler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Bakanlık tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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