Bursa Nerede, Hangi Bölgede? Bursa'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Osmanlı'ya Başkentlik yapmış olan Bursa ili tarihi yapılarıyla çok ünlüdür. Konumu itibari ile ılıman bir iklime sahip olan Bursa'nın hangi bölgede yer aldığını öğrenebilir ve seyahat edebilirsiniz. Peki Bursa nerede, hangi bölgede? Bursa'nın kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere Bursa ili hakkında detayları derledik.
Bursa İstanbul'a yakınlığı olarak bilinen gelişmiş illerimizden birisidir. Bu sebeple konumu ve özellikleri merak edilen konulardan birisidir.
Bursa Nerede?
Bursa hem tarihi hem de sanayi ve ticari alandaki gelişmiş bir olması sebebiyle merak edilen şehirlerden birisidir. Marmara Bölgesinde yer alan Bursa ilinin kuzeyinde de Marmara Denizi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya illeri ile komşudur. Ayrıca Kütahya ve Bilecik ile komşu olan Bursa ilinin doğusunda Bilecik yer almaktadır.
Bursa Hangi Bölgede?
Bursa coğrafi konumu itibari ile Marmara Bölgesinde yer alan illerimizden birisidir. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. Bursa'nın kuzeyinde ise Marmara denizi yer almaktadır.
Bursa'nın Kaç İlçesi Var?
2,995 milyon nüfusa sahip Bursa ilinin 17 ilçesi bulunmaktadır. İlçelerin arasında en kalabalık olan ilçe Osmangazi ilçesidir. Nüfus olarak en az kalabalık ilçesi ise Harmancık ilçesidir.
Bursa İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Osmangazi: 876.048
Yıldırım: 657.994
Nilüfer: 465.956
İnegöl: 273.933
Gemlik: 113.493
Mustafakemalpaşa: 101.119
Mudanya: 97.631
Gürsu: 93.788
Karacabey: 83.923
Orhangazi: 79.145
Kestel: 68.204
Yenişehir: 53.921
İznik: 43.531
Orhaneli: 19.387
Keles: 11.997
Büyükorhan: 9.666
Harmancık: 6.384