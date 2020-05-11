Bursa Nerede, Hangi Bölgede? Bursa'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Bursa İstanbul'a yakınlığı olarak bilinen gelişmiş illerimizden birisidir. Bu sebeple konumu ve özellikleri merak edilen konulardan birisidir.



Bursa Nerede?



Bursa hem tarihi hem de sanayi ve ticari alandaki gelişmiş bir olması sebebiyle merak edilen şehirlerden birisidir. Marmara Bölgesinde yer alan Bursa ilinin kuzeyinde de Marmara Denizi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya illeri ile komşudur. Ayrıca Kütahya ve Bilecik ile komşu olan Bursa ilinin doğusunda Bilecik yer almaktadır.



Bursa Hangi Bölgede?



Bursa coğrafi konumu itibari ile Marmara Bölgesinde yer alan illerimizden birisidir. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. Bursa'nın kuzeyinde ise Marmara denizi yer almaktadır.



Bursa'nın Kaç İlçesi Var?



2,995 milyon nüfusa sahip Bursa ilinin 17 ilçesi bulunmaktadır. İlçelerin arasında en kalabalık olan ilçe Osmangazi ilçesidir. Nüfus olarak en az kalabalık ilçesi ise Harmancık ilçesidir.



Bursa İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



Osmangazi: 876.048

Yıldırım: 657.994

Nilüfer: 465.956

İnegöl: 273.933

Gemlik: 113.493

Mustafakemalpaşa: 101.119

Mudanya: 97.631

Gürsu: 93.788

Karacabey: 83.923

Orhangazi: 79.145

Kestel: 68.204

Yenişehir: 53.921

İznik: 43.531

Orhaneli: 19.387

Keles: 11.997

Büyükorhan: 9.666

Harmancık: 6.384