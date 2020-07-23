Büyük Harflerin Yazımı - Büyük Harfler Nerelerde Kullanılır? Örnekler İle Konu Anlatımı

Yazım kuralları konusunda özellikle büyük harflerin kullanıldığı yerler konusu oldukça önemlidir. Sıkça her yazımızda kullandığımız büyük harfler, yazımına dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Türkçe’de özel isim kullanımı ve büyük harflerin kullanımı oldukça yaygın bir konudur. Bu da yazım kurallarını bilmenin önemini göstermektedir.



Büyük Harflerin Yazımı



Türkçede birçok farklı özel isim yer alır. Özel isimler, yer, devlet, millet, ülke, hitap, makam, mevki, dergi, kitap ve birçok farklı kelime büyük harfle başlar bu sebeple büyük harflerin kullanıldığı alanlar oldukça yaygındır. Bu yüzden yazım kuralları konusunda büyük harflerin kullanıldığı yerler özellikle önemlidir.



Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Örnekler İle Konu Anlatımı



Cümleler büyük harfle başlar

- Elindeki kitabı bana uzattı.

Cümle içinde tırnak içinde cümle olarak aktarılan kısım büyük harfle başlar.

- Sabri Bey ‘Sabah erkenden çıkmamız lazım.’ Dedi.

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.

-Size tavsiyem şudur: Her zaman düzenli çalışma başarı getirir.

Dizeler büyük harfle başlar.

- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Özel adlar büyük harfle başlar

- Ali, Ayşe

Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar.

- Ömer Seyfettin

Takma adlar büyük harfle başlar.

- (Demirtaş) Ziya Gökalp

Unvan, saygı sözü, lakap, rütbe adları büyük harfle başlar.

- Yüzbaşı Hakan

Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar.

- Çomar

Hitap kelimeleri büyük harfle başlar.

- Sevgili arkadaşım

Mevki, makam ve unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar.

- Sayın Bakan, Doktor Ayşe, Millet, boy, dil, din isimleri büyük harfle başlar.

- Türk, Kuman, İngiliz, İngilizce, İslam

Devlet adları büyük harfle başlar.

- Almanya, İtalya

Din ve mitoloji adları büyük harfle başlar.

- Allah, İslam

Gezegen, Yıldızlar büyük harfle başlar.

- Mars, Kutup Yıldızı, Kıta,

Dünya, yer adları, dağ, akarsu, ova, plato, deniz büyük harfle başlar.

- Avrupa kıtası, Manş Denizi, Alp Dağları, Karlı Ova, Yazılıkaya Platosu, Tuna Nehri

Kanun, tüzük, yönetmelik isimleri büyük harfle başlar.

- Medeni Kanun

Kurum, kuruluş, kurul isimleri büyük harfle başlar.

- Ömer İnşaat

Kitap, dergi, gazete, eser isimleri büyük harfle başlar.

- Çalıkuşu, Hürriyet Gazetesi, Evim Dergisi.