Büyük Harflerin Yazımı - Büyük Harfler Nerelerde Kullanılır? Örnekler İle Konu Anlatımı
Yazım kuralları konusu Türkçe dersinde yer alan ve neredeyse her sınıf düzeyinde görülmekte olan konulardan biridir. Yazım kuralları konusunda sıkça karşılaşılan zorluklar yaşanmaktadır. Yazım kuralları özellikle günlük hayatta sıkça kullanıldığı için ayrıca önemli bir konudur. Yazım kuralları ile ilgili detayları sizler için derledik.
Yazım kuralları konusunda özellikle büyük harflerin kullanıldığı yerler konusu oldukça önemlidir. Sıkça her yazımızda kullandığımız büyük harfler, yazımına dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Türkçe’de özel isim kullanımı ve büyük harflerin kullanımı oldukça yaygın bir konudur. Bu da yazım kurallarını bilmenin önemini göstermektedir.
Büyük Harflerin Yazımı
Türkçede birçok farklı özel isim yer alır. Özel isimler, yer, devlet, millet, ülke, hitap, makam, mevki, dergi, kitap ve birçok farklı kelime büyük harfle başlar bu sebeple büyük harflerin kullanıldığı alanlar oldukça yaygındır. Bu yüzden yazım kuralları konusunda büyük harflerin kullanıldığı yerler özellikle önemlidir.
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Örnekler İle Konu Anlatımı
Cümleler büyük harfle başlar
- Elindeki kitabı bana uzattı.
Cümle içinde tırnak içinde cümle olarak aktarılan kısım büyük harfle başlar.
- Sabri Bey ‘Sabah erkenden çıkmamız lazım.’ Dedi.
İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.
-Size tavsiyem şudur: Her zaman düzenli çalışma başarı getirir.
Dizeler büyük harfle başlar.
- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Özel adlar büyük harfle başlar
- Ali, Ayşe
Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar.
- Ömer Seyfettin
Takma adlar büyük harfle başlar.
- (Demirtaş) Ziya Gökalp
Unvan, saygı sözü, lakap, rütbe adları büyük harfle başlar.
- Yüzbaşı Hakan
Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar.
- Çomar
Hitap kelimeleri büyük harfle başlar.
- Sevgili arkadaşım
Mevki, makam ve unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar.
- Sayın Bakan, Doktor Ayşe, Millet, boy, dil, din isimleri büyük harfle başlar.
- Türk, Kuman, İngiliz, İngilizce, İslam
Devlet adları büyük harfle başlar.
- Almanya, İtalya
Din ve mitoloji adları büyük harfle başlar.
- Allah, İslam
Gezegen, Yıldızlar büyük harfle başlar.
- Mars, Kutup Yıldızı, Kıta,
Dünya, yer adları, dağ, akarsu, ova, plato, deniz büyük harfle başlar.
- Avrupa kıtası, Manş Denizi, Alp Dağları, Karlı Ova, Yazılıkaya Platosu, Tuna Nehri
Kanun, tüzük, yönetmelik isimleri büyük harfle başlar.
- Medeni Kanun
Kurum, kuruluş, kurul isimleri büyük harfle başlar.
- Ömer İnşaat
Kitap, dergi, gazete, eser isimleri büyük harfle başlar.
- Çalıkuşu, Hürriyet Gazetesi, Evim Dergisi.