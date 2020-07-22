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    HaberlerEğitim Haberleri C Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi C Olan Hayvanlar
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    22.07.2020 - 16:37 |

    C Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi C Olan Hayvanlar

    Doğadaki hayvanlara bakıldığında pek çok farklı çeşidin olduğu görülmektedir. Dünyada bulunan bütün hayvanların özellikleri birbirinden farklıdır. Bazıları evcil hayvanlar olabilirken bazıları evcil olmayan ve bağımsız yaşayan hayvanlardır. C harfi ile pek çok hayvan sayabiliriz. Peki C harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Baş harfi C olan hayvanları sizlere detaylıca listeledik.

    C Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi C Olan Hayvanlar

    Dünya üzerindeki hayvanlardan bazıları C harfi ile başlamaktadır. C harfi ile başlayan hayvanları ve özellikleri şu şekildedir.

    C Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

    - Ceylan: Boynuzgiller familyasından bir hayvandır. Gazella adını alan cinsleri de bulunmaktadır. Çift toynaklı ceylanlara Gazella denilir. Ceylanların kuyrukları 20 santimetre iken yükseklikleri 60 santimetredir. Uzunlukları ise 100 ile 130 santimetre arasında değişmektedir. Başka bir tür olan Gazello Granti ceylan çeşidinin ise yüksekliği 100 santimetredir. Boynuzları ise 75 santimetredir. Gözleri iri hayvanlardır. Boynuzları ise yay şekline benzer. Görünüşleri ince ve güzeldir. Afrika'da ve Batı Asya'da çöllerde ve bozkırlarda yaşarlar. Ayrıca 10 yıl yaşayabilirler. Kolaylıkla evcilleştirilebilir.

    - Cennet Balığı: Yabanı yırtıcı bir balık türüdür. osphronemidae familyasındandır. Boyutları küçüktür. Böcek, yavru balık ve omurgasız hayvanlar ile beslenirler.

    - Cırcır Böceği: Parlak ve siyah renkli, yuvarlak ve iri başlı bir böcektir. Kanatları kısa ve uzun antenleri bulunur. Boyları iki santimetredir. Gündüzleri gizlenir. Geceleri öterler. Sadece erkek olanları ön kanatlarını sürterek ses çıkarırlar. Böylece dişilerini kendilerine çekerler. İşitme organları ön bacaklarında bulunur.

    - Civciv: Sülüngiller familyasındandır. Tavuğun yumurtasında kuluçka süresi 21 gündür. 21 gün sonra yumurtadan çıkar. Horoz ve tavuğun yavrusuna civciv denmektedir. Ülkemizde sıklıkla bahçelerde yetiştirilen ve bakılan hayvanlardan birisidir.

    - Camış: Asya mandasına camış denir. Yavrusuna ise malak denmektedir. Boynuzgiller familyasındandır. Genellikle yabani mandaların sayıları azalmıştır. Bu nedenle evcil hayvan olarak bilinmektedir. Ülkemizde evcil hayvan olarak yetiştirilmektedir. Sıcak ve soğuk havalara karşı dirençlidir. Fakat uzun bir süre sıfır derecenin altında kalır ise üşür ve titremeye başlar. Sürekli düşük sıcaklıkta kalır ise kuyruk uçları donmaya başlar. Bu nedenle kangren olurlar.

    - Cengel Kedisi: Uzun bacaklı ve kısa kuyruklu bir hayvan olan cengel kedisi yabanidir. Asya'nın nemli bölgelerinde yaşamlarını sürdürürler. Bej rengi bir kürkü bulunmaktadır. Fakat kuyrukları siyah halka şeklindedir. Vaşaklarda bulunan kulak uçlarındaki kıllı siyah perçemler, cakal kedilerinde de bulunmaktadır. Bu nedenle cakal kedilerine bataklık vaşağı da denmektedir. Cakal kedilerin boyutları 100 santimetre kadardır. 10 santimetrenin 30 santimetresi kuyruklarının boyutudur.

     

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