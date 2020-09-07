Ç Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Ç Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ilk harfi Ç olan üç şehir bulunuyor. Bu şehirler, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.



Ç Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Çanakkale: Türkiye'nin liman şehri Çanakkale, Marmara Bölgesindedir. Çanakkale Boğazı ise Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda bulunan şehirde turizm ve balıkçılık da gelişmiştir. Çanakkale'nin en kalabalık ilçeleri, Biga, Ayvacık, Yenice, Çan ve Gelibolu'dur.



2- Çorum: Orta Karadeniz'de yer alan Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat ile sınır komşusudur. Şehrin en çok turist çeken yerleri, Muradi Rabi Ulu Cami ve Çorum Müzesi



3- Çankırı: 1.347 kilometrekarelik alana sahip olan Çankırı, İç Anadolu Bölgesinde yer alır. Çorum, Bolu, Ankara, Kırıkkale ve Kastamonu ile sınır komşusudur.



Ç Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Çek Cumhuriyeti: 1 Ocak 1993 tarihinde Çekoslovakya'nın dağılmasıyla kurulan ülke Orta Avrupa'da yer alıyor. Resmi adı Çekya’dır. 2004 yılında Avrupa Birliğine üye olan Çek Cumhuriyetinin güncel nüfusu 10 milyonun üstündedir.



Çek Cumhuriyetinin Başkenti: Prag



2- Çin: Çin Halk Cumhuriyeti, Asya kıtasının doğusunda yer alır. Nüfusu 1 milyar 400 milyona yakın olan. 9.6 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Çin, Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Ülkede en fazla üretilen tarım ürünlerinin başında pirinç ve çay geliyor. En fazla ihraç ettiği ürünler ise mineral yağ, yedek parça ve giyim eşyasıdır.



Çin'in Başkenti: Pekin



3- Çad: Nijer, Sudan, Nijerya ve Kamerun ile kara sınırı bulunan Çad, Orta Afrika'da yer alıyor.11 Ağustos 1960 tarihinde kurulan ülkenin yüz ölçümü 1 milyon 240 bin kilometrekaredir.



Çad'ın Başkenti: Encemine



Ç Harfiyle Başlayan Şehirler



Çernobil ve Çerkassi - Ukrayna

Çongçing ve Çengdu - Çin Halk Cumhuriyeti

Çetine - Karadağ

Çaçak - Sırbistan



Rusya'da Ç harfi ile başlayan çok sayıda şehir bulunuyor. Bunlardan bazıları, Çebarkul, Çaykovski, Çapayevsk, Çernuşka ve Çusoyov'dur.