Çağla İsminin Anlamı Nedir? Çağla Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Olgunlaşmamış meyve olarak geçen Çağla isminin anlamı aynı zamanda erik, kayısı ve badem gibi çekirdekli gıdaların ham yani olgunlaşmamış durumu anlamına da gelmektedir.



Çağla Ne Demek?



Günümüzde genel olarak kız çocukları için yaygın olarak kullanılan Çağla ismi, aynı zamanda unisex isim olarak geçmekte ve erkek çocukları içinde sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Çağla ismi doğuştan gelen güzel huy demektir. Öte yandan TDK Anlamında çekirdekli gıdaların ham durumu şeklinde açıklanmaktadır.



Coşkulu ol anlamında çocuklara koyulan Çağla ismi daha çok kız çocukları için kullanıldığı için pembe renge sahiptir. Türkiye’de Çağla ismine sahip olan kişi sayısı ortalama 200 bin civarındadır. Çağla ismine sahip olan kişilerin olumlu yönleri arasında tarafsız olmaları, arkadaş canlısı olmaları ve hoşgörülü kişiler olmaları geliyor.



Çağla İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anlamı bakımından oldukça güzel ve kulağa hoş gelen isimlerden birisi olan Çağla ismi için merak edilen diğer bir konuda Çağla isminin kuranda geçip geçmediğidir. Çağla ismi kuranın hiçbir bölümünde geçmemektedir. Ancak çocuğunuza Çağla ismini koymak için herhangi bir olumsuz durum görülmemektedir.