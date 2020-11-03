Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Çağrı merkezi hizmetleri bölümü bir ön lisans programıdır. Bünyesindeki öğrencileri çalıştıkları şirket ya da firmaların müşterilere en iyi ve kurumsal dille tanıtmalarını, şikayetleri çözme ve taleplere yetişme gibi ihtiyaçları karşılayacak kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.



Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Nedir?



Çağrı merkezi hizmetleri bölümü, herhangi bir şirket ya da firmaların müşterilere tanıtılması ve varsa sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayan kişilerin yetiştirilmesini sağlayan ön lisans programıdır. Bu bölümde eğitim almak ve mezun olmak isteyen kişilerin öncelikli olarak iletişimi kuvvetli olması ve diksiyonlarının düzgün olması gerekmektedir. Aynı zamanda sorumluluk sahibi ve disiplinli olması da istenmektedir.



Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?



Ortalama 2 yıl eğitim süresi bulunan Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümünün 4 dönemlik eğitimleri yer almaktadır. Bu bölümü tercih edecek olan öğrencilerin görecek oldukları dersler şu şekilde sıralanmaktadır:



- Halka ilişkiler

- Çağrı merkezi yönetimi

- İşletme ilkeleri

- Toplantı ve sunu teknikleri

- Stratejik yönetim

- Çalışma ve stres yönetimi

- İş ve yaşamda motivasyon

- Tüketici davranışları

- Yeni iletişim teknolojileri

- Çağrı merkezinde müşteri ilişkileri yönetimi



Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Okudukları süre boyunca 120 AKTS taban puanlarını doldurmuş olmalarının ardından mezun olmaya Mhak kazanan çağrı merkezi hizmetleri bölümü öğrencileri farklı firmalarda iş bulabilmektedir. Çağrı merkezi hizmetleri bölümü mezunu kişiler bağlı oldukları şirket ya da kurumlarda müşterinin sorunlarını çözmek ve isteklerini yerine getirmek gibi işlemleri yapmaktadır.



Mesleğin en büyük avantajı ise genel olarak telefon üzerinden müşteri ile iletişimde olması ve masa başından daha rahat şekilde karşı tarafı anlayabilmesi ve kendini ifade edebilmesidir. Bu hizmetleri sayesinde çalıştığı şirket ve müşteri arasındaki bağların kuvvetlenmesini sağlamaktadır.



Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Çağrı merkezi hizmetleri bölümü mezunları çeşitli firma ve işletmelerde iş imkânı bulabilmektedir. Bu bölümden mezun olan kişilerin en fazla tercih etmiş oldukları ve iş kolay iş bulabildikleri yerler arasında çağrı merkezleri ilk sırada yer alıyor. Bunun dışında telefon operatörleri, satış mağazaları, bankalar ve özel hastanelerde iş bulabilme olanağına sahiptir.