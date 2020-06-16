Cahit Arf Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri (Buluşları) Ve Sözleri

Matematik dünyasına önemli katkılar sunan Cahit Arf, TÜBİTAK'ın ilk bilimi kurulu başkanı olmayı başarmıştır. Türkiye'nin halen dünyada tanınan sayılı Matematikçileri arasında yer alan Arf, Matematik dünyasına önemli kazanımlar sunmuştur.



Cahit Arf Kimdir?



1910 yılında Selanik'te doğan Arf, 26 Aralık 1997 yılında Bebek'te yaşamını yitirmiştir. Yüksek Öğrenimini Fransa'nın Ecole Normale Superieure'de tamamladı. Bir süreliğine Galatasaray Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak çalıştı. Ardından İstanbul Üniversite'sinde Doçent adayı unvanıyla bulundu. Doktora yapmak için Almanya'ya gitti ve 1938 yılında doktorasını Göttingen Üniversitesi'nde tamamladı.



Türkiye'ye dönüp İstanbul Üniversitesi'nde önce profesörlüğe, daha sonra Ordinaryus profesörlüğe erişti. Burada 1962 yılında bulundu, ardından Robert Koleji'nde Matematik dersleri verdi. Sonrasında ABD'ye gitti. Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi görevinde bulundu. 1967 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, ABD'den birçok teklif alsa da o Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başladı. 1980 yılında emekli oldu.



Cahit Arf Hayatı



Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli bilim insanlarından olan Cahit Arf, çok sayıda bilimsel çalışmaya imzasını atmıştır. 1943 yılında İnönü Ödülü, 1974 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandı. 1980 yılında emekliye ayrıldıktan sonra bile TÜBİTAK'ın geliştirilmesinde önemli çalışmalar yapmıştır. Bundan dolayı Gebze Araştırma Merkezi'nde emeklilikten sonra görev yaptı. 1983 ile 1989 yıllarında Türk Matematik Derneği başkanlığı görevini yürüttü. 1997 yılında bir süredir çektiği kal rahatsızlığı dolayısıyla vefat etti.



Cahit Arf Buluşları



Cebir konusunda yaptığı çalışmalarla dünyada tanınan önemli bilim insanları arasına girmiştir. Özellikle Sentetik Geometri problemlerinin pergel ve cetvel yardımıyla çözülebileceği konusunda çalışmaları önemlidir. Cisimlerin kuadratik formları sınıflandırılmasında ortaya gelen değişmezler, Arf halkaları, Arf değişmezi olarak literatürde yer bulmuştur.



- Arf değişmezi



- Arf halkaları



- Hasse-Arf Teoremi başlıca çalışmaları ve buluşları içerisinde bulunur.



Cahit Arf Sözleri



Cahit Arf hayatını bilime adamış bir insandır. Doğal olarak bu konularda birçok sözü bulunur. Bunlardan bazıları şöyledir.



'Bilim insanının amacı anlamaktır. Ama büyük harflerle anlamaktır.'

'Matematik esas olarak sabır olayıdır. Ezberleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir.'

'Matematik zaten her zaman vardı, insanoğlu sadece onu buldu.'



'Ben Matematiğe hayatımı verdim, karşılığında hayatımı geri verdi.'