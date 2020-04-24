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    24.04.2020 - 04:55 |

    Caiz Ne Demek? Caiz Değil, Caiz Olmaz Ve Caizdir Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

    Caiz kelimesi günümüzde cümle içerisinde sıkça kullanılmaktadır. Çok sık kullanıldığından anlamı merak uyandırmaktadır. Caiz kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Peki, caiz ne demek? Caiz kısaca kelime anlamı nedir size kısaca aşağıda açıkladık.

    Caiz Ne Demek? Caiz Değil, Caiz Olmaz Ve Caizdir Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

    Caiz kelimesi kökenine bakıldığında Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapçadan geçmiştir. Caiz kelimesi anlamı yasa ve din bakımında yapılmasında ve işlenmesinde sakınca olmayan anlamına gelmektedir. 

     Caiz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

     Caiz kelimesi kullanıldığı yere göre pek çok mana barındırmaktadır. Caiz kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Caiz kelimesi sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir. 

     - Din, yasa ve töre bakımından işlenmesinde ve yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan, yapılmasına ve işlenmesine izin verilen

     - Uygun yerinde sayılan ve yakışık alan 

     Caiz Değil, Caiz Olmak ve Caizdir Kelimeleri Ne Anlama Gelir? 

     Caiz değil kelimesi birçok anlam barındırmaktadır. Caiz değil mekruh, haram, küfür, sahih değildir, itibar edilmez anlamları taşımaktadır.  

     Caiz olmak ve caizdir kelimeleri ise bir iş veya olay karşısında işlenmesinde ve yapılmasında sakınca bulunmamak anlamı taşımaktadır.

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