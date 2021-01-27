Cami Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Camii Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Cami kelimesinin insanlar arasında en doğru yazım şekli merak edilmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre cami nasıl yazılır sorusunun en net cevabı cami olarak verilmektedir. Cami kelimesinin yaygın olarak kullanılan yazım şekli ise camii şeklindedir.



Cami Nasıl Yazılır?



Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer olarak ifade edilen cami, ülkemizde sıkça duyulmuş ve ziyaret edilmiş olsa da doğru yazımında bazı durumlarda hatalar yapılabilmektedir. Cami kelimesinin tek başına ve doğru yazım şekli cami olarak geçmektedir.



TDK’ya Göre Camii Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Cami kelimesi için merak edilen diğer bir önemli konu ise TDK’ya göre yazım şeklidir. Türk Dil Kurumu’na göre camii kelimesinin doğru yazımı ‘’cami’’ şeklindedir. Cami kelimesinin örnek cümle kullanımı ise şu şekilde verilebilir;



‘’ Bizim evimiz caminin sol tarafında kalıyor.’’