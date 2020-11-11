Canan Dağdeviren Kadir Has’ın konuğu

MIT’de Esnek Dekodlayıcılar Laboratuvarı Direktörü ve Medya Sanatı ve Bilimleri Kariyer Profesörü olan Dağdeviren, Herkese Açık Kolokyum’da sağlık bilimine yön veren yenilikleri anlatacak. Zoom’dan online olarak düzenlenecek kolokyum üniversitenin YouTube kanalında saat 16.00 itibariyle canlı yayınlanacak.

Amerikan Ulusal Mühendisler Akademisi tarafından dünyada en parlak 87 mühendisten biri gösterilen Dağdeviren, 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun oldu. Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı. 2014’te Harvard Üniversitesi’nin “Genç Akademi Üyesi” seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye’den kazanan ilk kişi oldu. 2017’de American Academy of Achievement’in Türkiye’den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi olan Dağdeviren, “MIT Media Lab”de kendi araştırma grubunu kurarak çalışmalarına devam ediyor.