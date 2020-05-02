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    HaberlerEğitim Haberleri Cari Nedir? Tdk'ya Göre Cari Gider, Hesap, Masraf Ve Cari Para Ne Demektir?
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    02.05.2020 - 20:50 |

    Cari Nedir? Tdk'ya Göre Cari Gider, Hesap, Masraf Ve Cari Para Ne Demektir?

    Cari, sıkça duyulan ve pek çok konuda geçen kelimelerden biridir. Özellikle cari kelimesinin kullanıldığı konular bakımından önem taşımaktadır. Farklı sektörlerde çok fazla kullanılan bir kelime olmasından dolayı dikkat çekmektedir. Bu nedenle anlamının öğrenilmesi gerekmektedir. Anlamını öğrendikten sonra daha rahat kullanmak mümkündür. Cari kelimesinin ve çeşitli tamlamalarının anlamlarını sizler için derledik.

    Cari Nedir? Tdk'ya Göre Cari Gider, Hesap, Masraf Ve Cari Para Ne Demektir?

    Arapça olan cari kelimesi “cry” kökünden gelmektedir. Arapça’ da cereyan eden, süregelen ve akan anlamları taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre cari kelimesinin anlamı; geçerli olan, yürürlükte olan ve akan şeklinde verilmiştir.

    Cari Nedir?

    Cari, hali hazırda uygulanan ve geçerliliği olan anlamına gelmektedir. Cari kelimesinin kullanım alanları ise hukuki işlemler, muhasebe işleri, emlak ve iktisat olmaktadır. Tek başına kullanıla bir kelime değildir. Genellikle tamlama şeklinde kullanılan cari kelimesine ekonomi de çokça yer verilmektedir. Hesaplardaki düzenlemeler de ve bölümlere ayırmada kullanılmaktadır. Ekonomik dönemlerin açıklanmasında dengelerden bahsederken cari kelimesi kullanılmaktadır.

    TDK’ ya Göre Cari Gider, Hesap, Masraf Ve Cari Para Ne Demektir?

    Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre cari gider; yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan kamu harcamaları demektir. Hesap, bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge demektir. TDK’ ya göre masraf; bir şeyin yapımında kullanılan gereç, harç veya harcanan para demektir. TDK’ ya göre cari para; geçerli olan, yürürlükte bulunan para demektir.

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