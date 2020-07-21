Çay Türleri Nelerdir? Türkiye'de Yetişen Çayların Çeşitleri Ve Özellikleri

Dünyada en çok çay tüketen ülkelerin başında İngiltere ve Hindistan geliyor. Bununla birlikte Türkiye de en çok çay içilen ülkeler listesinde yer alıyor. Bu içeceğin türünü oksidasyon seviyesi ve renk belirlemektedir.

Çay Türleri Nelerdir?

1- Yeşil Çay: Geçmiş yıllarda daha çok Japonya ve Çin gibi uzak doğu ülkelerinde tüketilen yeşil çay, günümüzde ek çok içilen çay türlerinden biridir. Sağlığa birçok açıdan fayda sağlar. Türkiye'de ise özellikle diyet listelerinde yer alan yeşil çay, hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler tarafından sıklıkla tüketiliyor. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar yeşil çay tüketiminin kansere yakalanma riskini yarı yarıya azalttığını ortaya çıkardı.

2- Pu- Erh Çayı: Çin'in üretip ithal ettiği bu çay farklı zamanlarda tekrar tekrar demlenme özelliğine sahiptir. İçerdiği bitki özleri ve mineraller kalp sağlığına son derece faydalıdır. Özellikle akşam yemeğinden birkaç saat sonra içildiği takdirde hazımsızlığı giderir. Kafein oranı çok yüksek olan Pu-erh çayının şekersiz tüketilmesi öneriliyor.

3- Oolang Çayı: Yeşil ile siyah çayın karışımından oluşan Oolang Çayı, son beş yıl içerisinde büyük bir rağbet oranıyla içilmeye başladı. Son derece aromatik olan bu çay eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelmesiyle biliniyor.

Türkiye'de Yetişen Çayların Çeşitleri ve Özellikleri

1- Siyah Çay: Ülkemizde en çok yetiştirilen ve tüketilen çay türüdür. Türkiye'de bir yılda toplam 250 tondan fazla siyah çay tüketiliyor. Tein ve kafein seviyesi en yüksek çay türü olduğu için fazla tüketildiği takdirde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Şekersiz ve aşırıya kaçılmadan tüketildiği takdirde insan sağlığına birçok açıdan faydalıdır. Kalp krizi riskini azaltan siyah çay diş ve damak hastalıklarının da önüne geçiyor.

2- Beyaz Çay: Türkiye'de çok bilinmemesine rağmen özellikle Avrupa ülkelerinde sıklıkla tüketilen bir çay türüdür. Endüstriyel işlemlerden az geçirilen çay olduğu için 'en doğal çay' adıyla da bilinir. Antioksidan oranı en yüksek seviyede olan çaydır. Kışın tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini çok daha güçlendirir. Grip ve nezle gibi hastalıkların çok daha kısa sürede atlatılmasını sağlar. Metabolizmayı da hızlandıran beyaz çay, vücudun yağ yakım sürecini de hızlandırır.