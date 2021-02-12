Çekme Belgeli Ne Demek? Çekme Belgeli Araç Nasıl Alınır, Nasıl Satılır?

Çekme belgesi ile anlatılmak istenen, bazı özel durumların varlığı nedeniyle trafik tescil kaydı bulunan araçların trafikten çekilmesi ve plakalarının trafiğe teslimidir.

Çekme Belgeli Ne Demek?

Trafik kaydı bulunan ve trafiğe çıkan araçların bazı hallerde trafikten alınmasını ifade eder. Bir araç için çekme belgeli ne demek ne anlamak geril sorusuna gelince. Bazı hallerde, örneğin kaza yapan, hurdaya ayrılan ve diğer yasal sorumluluktan aracı kurtarmak amaçlı " çekme belgesi" uygulamasına başvurulur.

Yasal şartların varlığı halinde " çekme belgesi " alınan araç bakımından araca ait bütün dönem borçlarının ödenmesiyle ( trafik cezaları, bandrol borçları gibi ) birlikte, aracın plakasının trafiğe teslim edilmesi anlatılır. Araç istenildiği kadar çekme belgeli kalabilir. Araca bu süre zarfında Motorlu Taşıtlar Vergisi işlemez.

Çekme Belgeli Araç Nasıl alınır? Nasıl Satılır?

Çekme belgeli araçlara talep giderek artmaktadır. Çünkü çekme belgeli araçların satış fiyatları emsallere göre daha düşük olmaktadır. Çekme belgeli bir araç nasıl alınır ve satılır, sırasıyla görelim:

l Aracın satışı noterde yapılır eğer plaka değişikliği yapılacaksa bu noterde belirtilir.

l Eğer araç hasarlı olarak satın alınmışsa mutlaka tamiri yaptırılır ki; TÜVTÜRK muayenesinden geçebilsin.

l Zorunlu trafik sigortası yaptırılarak poliçesi hazır bulundurulur.

l Farklı yerlerden ve internetten de indirilebilen 2 nüsha EK-1 FORMU doldurulmuş olarak hazır edilir. EK_1 FORMU " Araç Trafik Tescil Ve Müracaat İşlem Formu" dur. Bu form ile birlikte başvurularak aracın muayenesi yaptırılır.

l TÜVTÜRK muayenesinden geçen araç ile ilgili tüm belgelerle birlikte ( ( çekme belgesi, makbuz vb ) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne başvurulur.

l Uygunluktan sonra araca plaka tahsisi yapılır. Motorlu Araç Trafik Belgesi düzenlenerek verilir.