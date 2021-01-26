Celal İsminin Anlamı Nedir? Celal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Celal Arapça kökenli bir isimdir. Aynı zamanda isim olarak uzun yıllardır Türkçede kullanılan ve değerlendirilen güzel erkek isimleri içerisinde geliyor. Genelde tek başına kullanılsa bile başka isimlerle de uyumlu biçimde ele alınabilir. Anlamını öğrendikten sonra bu güzel ismi minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.

Celal Ne Demek?

Celal ismi birçok değişik anlama sahiptir ve her bir anlamı ile sevilir.

- Büyüklük, ululuk ve azamet

- Hiddet ve öfke

- Allah'ın, ‘’Kahhar, Cebbar ve Mütekebbir,’’ gibi büyüklük ve sertlik ifade eden sıfatları

Böylesi güzel ve aynı zamanda özel anlamları ile beraber Celal ismini değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda okunuşu üzerinden de sevilen ve ilgi gören bir isim olmasıyla beraber, son dönemlerde internet üzerinden oldukça fazla araştırılıyor. Diğer yandan kelime bazında da celal isminin anlamı, şiddet ve öfke anlama üzerinden günümüzde Türkiye'de değerlendirilmektedir.

Celal Kur'an'da Geçiyor mu?

Bu güzel isim konusunda en çok merak edilen konulardan biri olarak Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkıyor. Celal ismi Kur'an'da geçen bir addır. Özellikle Allah'ın sıfatlarını barındırması ile beraber Kur'an'da geçtiği için en çok ilgi gören isimler arasında geliyor. Kur'an'da Rahman Suresi 27. ve 78. ayetlerde geçen bir isim olduğunu dile getirmek mümkün. Zülcelali; Celal sahibi Allah şeklinde bilinir. Aynı zamanda günlük olarak kullanılan yaygın ve etkin anlamları ile beraber dikkatleri üzerine toplayan güzel bir isim olduğunu söylemek gerekir.