Cesaret Zıt Anlamlısı Nedir? Cesaretin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dilimize Arapçadan geçen cesaret, en tehlikeli durumlarda bile soğukkanlı davranmak demektir. Cüret ve gözü peklik kelimeleri ile eş anlamlıdır. Cesaret sahibi kişilere ise cesur denir. Türkçede cesur kişiler için ''aslan parçası'', ''gözü kara'' ve ''aslan kesilmek'' deyimleri kullanılır. Cesaret zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Arapça ''csr'' kökünden türetilen cesaret sözcüğünün atak davranmak ve riski göze almak demektir.
Cesaretin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Korku:
Örnek Cümleler:
1.A- Bir gün uçak korkunu yenebilecek misin acaba?
1.B- Korku en güçlü duygudur.
2- Ürküntü:
Örnek Cümleler:
1.A- Hissettiğim ürküntü, merak duygusunun önüne geçti.
1.B- Bu sessiz gece ve ıssızlık ürküntü verici.
3- Cebanet:
Cebanet sözcüğü de cesaret gibi Arapça kökenlidir. Aşırı korkmak, paniklemek ve tedirgin olmak anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
Bugünkü derste cebanet kelimesinin anlamını öğrendik.
4- Panik:
Panik kelimesi, mitolojik bir varlık olan Pan'ın adından türetilmiştir.
Örnek Cümle:
Panik yapma, her şey kontrolüm altında.
5- Dehşet:
Korku ile eş anlamlı olan dehşet, genellikle ''dehşete kapılmak'' şeklinde kullanılır.