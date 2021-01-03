Cesaret Zıt Anlamlısı Nedir? Cesaretin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Arapça ''csr'' kökünden türetilen cesaret sözcüğünün atak davranmak ve riski göze almak demektir.



Cesaretin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Korku:



Örnek Cümleler:



1.A- Bir gün uçak korkunu yenebilecek misin acaba?

1.B- Korku en güçlü duygudur.



2- Ürküntü:



Örnek Cümleler:



1.A- Hissettiğim ürküntü, merak duygusunun önüne geçti.

1.B- Bu sessiz gece ve ıssızlık ürküntü verici.



3- Cebanet:



Cebanet sözcüğü de cesaret gibi Arapça kökenlidir. Aşırı korkmak, paniklemek ve tedirgin olmak anlamına gelir.



Örnek Cümleler:



Bugünkü derste cebanet kelimesinin anlamını öğrendik.



4- Panik:



Panik kelimesi, mitolojik bir varlık olan Pan'ın adından türetilmiştir.



Örnek Cümle:



Panik yapma, her şey kontrolüm altında.



5- Dehşet:



Korku ile eş anlamlı olan dehşet, genellikle ''dehşete kapılmak'' şeklinde kullanılır.