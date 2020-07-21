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Â DeÄŸiÅŸik yÃ¶ntemler Ã¼zerinden Ã§etele tablosu ile beraber sÄ±klÄ±k tablosu kullanÄ±labilmektedir. Ã–ÄŸrencileri mutlaka bilmesi gereken bu konu internet Ã¼zerinden Ã§ok sÄ±k araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda geliyor. KullanmasÄ± ve uygulanmasÄ± basit olan bu iki farklÄ± yÃ¶ntem, deÄŸiÅŸik amaÃ§lar doÄŸrultusunda ele alÄ±nÄ±r. Ancak ortak ÅŸekilde her ikisi de belli baÅŸlÄ± bazÄ± durum ya da olaylarÄ±n sayÄ±sal olarak kaydedilmesi, hesaplanmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lÄ±r.

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Â Ã‡etele ve SÄ±klÄ±k Tablosu Nedir?

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Â Ã‡etele ve sÄ±klÄ±k tablosu ayrÄ± ayrÄ± ele alÄ±narak tanÄ±mlanmasÄ± gereken unsurlar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

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Â Ã‡etele tablosu: Hesap tutmak amaÃ§lÄ± bir yere Ã§izgiler Ã§izmek kÄ±saca Ã§etele tablosu olarak bilinir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok farklÄ± amaÃ§ doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸik sektÃ¶rlerde kullanÄ±lan bir yÃ¶ntemdir. Ã–zellikle hÄ±zlÄ± ÅŸekilde sayÄ±lmasÄ± ve hesaplanmasÄ± gereken konular aÃ§Ä±sÄ±ndan, pratik bir yÃ¶ntem sunduÄŸunu dile getirmek mÃ¼mkÃ¼n.

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Â SÄ±klÄ±k tablosu: Cismin adÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ± ile beraber karÅŸÄ±sÄ±na sayÄ±sÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ± Ã¼zerinden kullanÄ±lan tablo olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Bu yÃ¶ntem gÃ¶rsel aÃ§Ä±dan ele alÄ±nÄ±r ve kÄ±sa ÅŸekilde bir cisimden ne kadar olduÄŸunu anlatÄ±r. Genelde yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ± sÃ¼tÃ¼n biÃ§iminde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bloklar iÃ§erisinde isimler bulunur ve o bloklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda kare ÅŸeklinde blok bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne sayÄ±lar yazÄ±lÄ±r.

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Â Hem Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in hem gÃ¼ndelik yaÅŸam adÄ±na hem de farklÄ± sektÃ¶rler konusunda oldukÃ§a Ã¶nemli tablo seÃ§enekleri olarak sÄ±klÄ±k ve Ã§etele tablosu geliyor. Bu konuda sÄ±klÄ±k tablosu daha Ã§ok evde ya da Ã¶ÄŸrencilerin kullandÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¶ntemdir. Ancak Ã§etele tablosu ise Ã¶zellikle gÃ¼n iÃ§erisinde hÄ±zlÄ± iÅŸlerin yapÄ±lmasÄ± konusunda, sektÃ¶r bazÄ±nda Ã¶nemli bir hesaplama olanaÄŸÄ± saÄŸlar.

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Â Ã‡etele ve SÄ±klÄ±k Tablosu TanÄ±mÄ± ve Ã–rnekleri

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Â Ã‡etele ve sÄ±klÄ±k tablosunun tanÄ±mÄ±nÄ± yapmak amaÃ§lÄ± Ã¶rnekler vermek konuyu Ã§ok daha iyi anlama imkanÄ± saÄŸlar. Bu sayede hangisini kullanacaÄŸÄ±nÄ±za dair bilgi edinerek tercihinizi gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. Bunun iÃ§in her iki yÃ¶ntem adÄ±na kediler baz alÄ±nsÄ±n.

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Â Ã‡etele tablosu Ã¶rnek: Bu doÄŸrultuda herhangi bir kaÄŸÄ±t Ã¼zerine Ã¶rneÄŸin 5 tane kedi iÃ§in 4 ayrÄ± Ã§izik atÄ±lÄ±r. Bu noktada 5. Ã§izgi ise diÄŸer Ã§izgilerin Ã¼zerine yatay ÅŸekilde Ã§ekilir. Bu durum aynÄ± zamanda iÅŸlemin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r ve dÃ¼zen yakalanÄ±r. Daha sonra diÄŸer hayvan tÃ¼rleri ya da farklÄ± iÅŸler iÃ§in aynÄ± uygulama ele alÄ±nabilir.

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Â SÄ±klÄ±k tablosu Ã¶rnek: SÄ±klÄ±k tablosunda ise kedi sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ yazÄ±lÄ±r. Daha sonra bu sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±na â€˜5â€™ rakamÄ± eklenir. Ã–rneÄŸin alt kÄ±smÄ±na 4 tane kÃ¶pek yazÄ±lacaksa yine bu uygulama gerÃ§ekleÅŸir. Bu ÅŸekilde alt alta iÅŸlem yapÄ±lÄ±r.

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