Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Günümüzde Cevher Hazırlama Mühendisliği oldukça ilgi çekici bölümlerden birisidir. Bu bölüm üniversitelerin Maden Fakültesi kapsamında eğitim verilen 4 yıllık bir bölümdür.



Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir?



Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü doğal kaynaklardan elde edilmiş olan metalurji, cam, seramik, demir-çelik, deterjan, yapı malzemeleri, çimento, boya ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılan maddelerin hazır hale gelmesini sağlamayı amaçlayan bir mühendislik bölümüdür. Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Tüm mühendislik bölümlerinde olduğu gibi bu bölümde sayısal puanı sonucunda alınmaktadır. Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü YÖK verilerine göre sadece tek bir üniversite de faaliyet göstermektedir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Dersleri Nelerdir?



Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü Maden Fakültesi kapsamında eğitim veren bir bölümdür. 4 yıllık bir lisans programı olan Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde toplamda 8 dönem bulunur. Bu dönemlerde görülen pek çok ders bulunmaktadır. Bu derslerden bazıları ise şunlardır:



- Cevher Hazırlama Mühendisliği

- Maden Üretim Teknolojisi

- Parça Mekaniği

- Zenginleştirme Öncesi Hazırlama İşlemleri

- Yüzey ve Kolloid Kimyası

- Süreç Mineralojisi

- Cevher Hazırlama Tesis Otomasyonu

- Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri

- Kömür Hazırlama

- Flotasyon ve Flokülasyon

- Metalurji

- Bilgisayar Uygulamaları ve Mineral Süreçleri

- Cevher Hazırlamada Süre. Tasarımı

- Kömür Teknolojisi

- Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi



Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünden mezun olanların ne iş yapacağı oldukça merak konudur. Doğal kaynaklar ile elde edilen madeni kaynakların farklı operasyonlarda kullanılması için hazır hale getirilmesinde ve operasyondan sorumlu olmaktadırlar.



Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları pek çok maden ve enerji üzerine çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü öğrencilerin çalışabilecekleri alanlar Demir çelik fabrikaları, cevher zenginleştirme tesisleri, termik enerji santralleri, kırma ve öğütme sistemleri ve cam ve seramik üretim tesisleri olmaktadır. Bunlar dışında bunlara benzer birçok sektörde de çalışabilirler. Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü mezunu öğrenciler devlet kuruluşlarında da çalışabilirler. Bunun için KPSS'den elde edilen puan belirleyici olmaktadır.