Çevrimiçi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Çevrimdışı kelimesi, çevrimiçinin zıt anlamlısıdır. İnternette online yani aktif olmayan kişiler için bu kelime kullanılır.



TDK'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çevrimiçi



Çevrim içi - Yanlış



Çevrimiçi birleşik bir kelimedir. Bu nedenle ayrı yazılmaması gerekir.



Çevrim-içi - Yanlış



Türkçeleşmiş kelimelerin arasına tire (-) işareti konulmaz. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.



Çevirimiçi - Yanlış



Kelimedeki ''i'' harfi düşmüştür. Bu nedenle ''çevrim'' şeklinde yazılmalıdır.



Çevrimiçi Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler



1- Saatlerdir çevrimiçi olmasına rağmen bana mesaj atmadı. (Doğru Kullanım)

2- Çevrim içi olur olmaz hemen yazmaya başlıyorlar. (Yanlış Kullanım)

3- Şu an çevirimiçi misin? (Yanlış kullanım)