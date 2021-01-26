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    26.01.2021 - 06:24 |

    Çevrimiçi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    İnternetin hayatımızda yer etmesinden sonra günlük hayatta birçok yeni kelime kullanmaya başladık. Online kelimesinin Türkçe karşılığı olan çevrimiçi sözcüğü de bu kelimelerden biri. Çevrim ve iç kelimelerinden oluşan çevrimiçi, sunucuya bağlı olmak demekti. TDK'ya göre çevrimiçi nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için detaylı olarak derledik.

    Çevrimiçi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Çevrimdışı kelimesi, çevrimiçinin zıt anlamlısıdır. İnternette online yani aktif olmayan kişiler için bu kelime kullanılır.

    TDK'ya Göre Çevrim İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çevrimiçi

    Çevrim içi - Yanlış

    Çevrimiçi birleşik bir kelimedir. Bu nedenle ayrı yazılmaması gerekir.

    Çevrim-içi - Yanlış

    Türkçeleşmiş kelimelerin arasına tire (-) işareti konulmaz. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.

    Çevirimiçi - Yanlış

    Kelimedeki ''i'' harfi düşmüştür. Bu nedenle ''çevrim'' şeklinde yazılmalıdır.

    Çevrimiçi Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

    1- Saatlerdir çevrimiçi olmasına rağmen bana mesaj atmadı. (Doğru Kullanım)
    2- Çevrim içi olur olmaz hemen yazmaya başlıyorlar. (Yanlış Kullanım)
    3- Şu an çevirimiçi misin? (Yanlış kullanım)

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