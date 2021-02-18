Challenge Accepted Ne Demek? İngilizce Olan Challenge Accepted Kelimesinin Türkçesi Nedir?
İngilizce dilini öğrenmek isteyen bazı insanlar tüm kelimeleri ezberlerken zorlanabiliyor. Farklı okunuşları ve yazılışlarıyla dil öğrenmek isteyenlere zor bir süreç yaşatabiliyor. Challange accepted cümlesinin anlamını öğrenmek isteyen birçok insan bulunuyor. Challange accepte ne demek? İngilizce olan challange accepted kelimesinin Türkçesi nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Challange Accepted cümlesinin Türkçe karşılığı, "meydan okuma kabul edildi." 'dir.
Challange Accepted Ne Demek?
İngilizce çok zor bir dildir. İngilizce öğrenmek insanlara her zaman farklı konularda fayda sağlar. Bu dil her ülkede konuşulduğu için öğrenilmesinin birçok faydası bulunur. İngilizce her ne kadar zor bir dil gibi gözükse de, insanların sürekli tekrar yapmasıyla kolay bir dönüşebilir. Kelimelerin okunuşu ve yazılışı farklı olduğu için, birçok kişi bu durum karşısında zorlanıyor. Fakat zamanla bu duruma alışılarak kolayca İngilizce öğreniliyor.
İngilizce Olan Challange Accepted Kelimesinin Türkçesi Nedir?
İngilizce kullanılan "Challange Accepted" cümlesinin Türkçe karşılığı çok araştırılan bir anlamdır. "Meydan okuma kabul edildi." cümlesiyle aynı anlamı taşıyan bir cümledir. Bu cümle birçok zaman karşımıza çıkabilir ve öğrenilmesi gerekir.