Challenge Accepted Ne Demek? İngilizce Olan Challenge Accepted Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Challange Accepted cümlesinin Türkçe karşılığı, "meydan okuma kabul edildi." 'dir.

Challange Accepted Ne Demek?

İngilizce çok zor bir dildir. İngilizce öğrenmek insanlara her zaman farklı konularda fayda sağlar. Bu dil her ülkede konuşulduğu için öğrenilmesinin birçok faydası bulunur. İngilizce her ne kadar zor bir dil gibi gözükse de, insanların sürekli tekrar yapmasıyla kolay bir dönüşebilir. Kelimelerin okunuşu ve yazılışı farklı olduğu için, birçok kişi bu durum karşısında zorlanıyor. Fakat zamanla bu duruma alışılarak kolayca İngilizce öğreniliyor.

İngilizce Olan Challange Accepted Kelimesinin Türkçesi Nedir?

