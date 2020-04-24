Çiğ Köfte Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Çiköfte Mi Yoksa Çiğköfte Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazılışı ‘çiğ köfte’ olarak görülmektedir. Yani çiğ köfte ayrı şekilde yazılır ve bu yazım üzerinden Türkçede kullanılır.



Çiğ Köfte TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Çiğ köfte kelimesini pek çok kişi birleşik olarak yazıldığını zannetmektir. Ancak Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu Kelimenin doğru yazım ‘çiğ köfte’ biçiminde ayrı ele alınmasıdır.



Çiğ köfte (doğru)

Çiğköfte (yanlış)



Çiğ Köfte Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Doğru yazılışı ile beraber çiğ köfte kelimesini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



‘’Yediğim en güzel çiğ köfte olduğunu söyleyebilirim.’’



‘’Ben acılı çiğ köfte severim.’’



Çiğ Köfte Nedir?



İçerisine bulgur, kıyılmış et, soğan, maydanoz ve benzeri gibi pek çok malzeme katılmak suretiyle, yoğrularak pişirilmeden hazırlanan bir yiyecek türü’ şeklinde tabir etmek mümkün.